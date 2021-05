Il cast e personaggi di Domina su Sky debuttano il 14 maggio con i primi due episodi (qui la recensione dei primi quattro). La serie è incentrata sulla terza moglie di Augusto, Livia Drusilla, la più fidata consigliera politica del marito, che ebbe un ruolo decisivo sulle sorti dell’Impero Romano.

Potente e astuta, ambiziosa e carismatica, a renderle giustizia arriva la nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak protagonista. Domina andrà in onda ogni venerdì in prima serata su Sky Atlantic, per quattro settimane (e on demand per i clienti Sky da più di 3 anni).

Domina racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. Una grande coproduzione internazionale girata presso i Cinecittà Studios di Roma, sulla vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, interpretata da Kasia Smutniak (Perfetti Sconosciuti, Loro, Diavoli). La sua storia non viene raccontata sui libri, eppure ha segnato un’epoca e per questo è stata definita la prima femminista.

Nadia Parkes (Doctor Who, The Spanish Princess) interpreta Livia in età giovanile. Nel cast e personaggi di Domina su Sky anche: Matthew McNulty (Misfits) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney); Claire Forlani (Vi presento Joe Black) è Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) è Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) è Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera e sua confidente; Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console.

Completano il cast, Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini (Velluto Blu) nella parte di Balbina, maitresse di un lupanare.

La serie è stata ideata e scritta da Simon Burke (Fortitude, Strike Back). Claire McCarthy dirige i primi 3 episodi; David Evans è dietro la macchina da presa degli episodi 4, 5, 7, 8; e Debs Paterson alla regia del sesto episodio.

Domina è una serie Sky Original prodotta da Sky Studios, Fifty Fathoms e Tiger Aspect Productions, con Cattleya nel ruolo di executive production service.