Ci risiamo, con una nuova ondata di falsi SMS PosteInfo con l’annuncio di anomalie riscontrare sul conto. Poste Italiane è totalmente estranea alla campagna di smishing che sta colpendo nuovamente tanti italiani e per questo, grazie anche ai canali della Polizia Postale, sta mettendo tutti al corrente del potenziale pericolo dietro l’angolo.

La natura del messaggio

Come già anticipato ed esattamente come nel recente passato, un SMS PosteInfo sta giungendo sul numero di tanti italiani. Il messaggio è ben costruito all’apparenza e per questo potrebbe sembrare appunto originale. Così non è affatto e l’annuncio delle presunte anomalie sul conto che bloccano determinate operazioni e funzionalità è del tutto fake.

Il collegamento contenuto nella nota è naturalmente truffaldino e conduce ad un sito clone delle Poste che ha l’obiettivo di estorcere e salvare i dati di accesso all’area personale dell’home banking. Una volta che gli hacker sono entrati in possesso proprio di queste informazioni, i rischi che si corrono potrebbero essere abbastanza seri, come ad esempio quello di vedere operazioni non autorizzate sul conto e naturalmente l’ammanco di quote di denaro.

La posizione di Poste Italiane

Oggi più che mai con l’ultimo SMS PosteInfo ma anche in altri momenti vale la stessa regola. Poste Italiane con invia mai mail o SMS ma neppure messaggi sui Social con la richiesta delle credenziali di accesso personali. Nel caso si venga raggiunti da simili comunicazioni, non bisognerà mai e poi mai fornire i propri dati. Nel caso, nonostante l’avvertimento, la truffa sia andata già in porto, il consiglio è quello di segnalare immediatamente la propria situazione all’indirizzo dedicato antiphishing@posteitaliane.it. Meglio pure utilizzare il servizio gratuito di push notification disponibile grazie all’app per tenere sempre sotto controllo le operazioni del proprio conto ed evitare brutte sorprese.