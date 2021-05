Per quando è fissata l’uscita commerciale del nuovi aspirapolvere Dyson V15 e V12 Detect in Italia e quale prezzo? Chi già si affida al brand per la pulizia della casa e non solo o chi da tempo segue comunque i ritrovati tecnologici dell’azienda, ha a cuore i tempi esatti con i quali le novità saranno messe in vendita e soprattutto il valore commerciale delle soluzioni non proprio economiche.

A quando l’uscista del Dyson V15 e V12 e prezzo

Negli Stati Uniti almeno il Dyson V15 è già in vendita da diverse settimane. Il modello top di gamma di questo 2021, insieme con l’altra novità assoluta V12 Detect, sarebbe in procinto di essere venduto anche nel nostro paese, più precisamente dalla settimana del 24 maggio.

Non essendoci ancora un comunicato ufficiale di Dyson Italia in proposito, non possiamo dare neanche per scontato il prezzo delle due soluzioni. Il V15, negli USA, è proposto a 699 dollari e probabilmente anche dalle nostre parti non costerà meno di 699 euro (nonostante la conversione monetaria non esatta). Per quanto riguarda il modello V12 Detect, con qualche rinuncia di potenza e magari di accessori rispetto al fratello maggiore, questo dovrebbe essere venduto a poco in meno, forse con uno scarto di un centinaio di euro.

Punti di forza del Dyson V15 rispetto al V11

Purtroppo del Dyson V12 Detect, per ora, non abbiamo molte specifiche tecniche certe. Per quanto riguarda invece il Dyson V15 possiamo delineare 3 esatti punti di forza rispetto al modello V11. Eccoli di seguito elencati: