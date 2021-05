Sono ufficialmente terminate le riprese de La Casa di Carta 5, l’ultima stagione della serie Netflix record di visualizzazioni nel mondo: iniziate la scorsa estate, il 3 agosto, con le prime scene girate in Danimarca, sono proseguite in Spagna e Portogallo fino al 12 maggio.

Come ha spiegato il creatore della serie Alex Pina le riprese de La Casa di Carta 5 si sono protratte più del previsto perché la produzione ha chiesto a Netflix più tempo per realizzare quella che sarebbe stata la stagione finale, la spettacolare conclusione della rapina alla Banca di Spagna ordita dal Professore con la sua sgangherata banda di ladri. L’obiettivo era quello di non deludere il pubblico – dopo le stagioni 3 e 4 che hanno lasciato molto a desiderare, sebbene siano state seguitissime in tutto il mondo – e di chiudere la saga in modo “brutale ed epico“.

Le riprese de La Casa di Carta 5 sono durate molto anche perché ogni singolo episodio ha portato via fino a 40 giorni di tempo, tanto che l’uscita è slittata a fine 2021: non c’è ancora una data ufficiale, ma Netflix ha in programma di rilasciare la stagione finale nel quarto trimestre dell’anno, insieme a You 3 e The Witcher 2.

Dopo che i singoli attori hanno progressivamente salutato il set nei rispettivi ultimi giorni di riprese de La Casa di Carta 5, da Pedro Alonso ad Alvaro Morte, ora è l’intera produzione a chiudere i battenti, come annuncia il regista Jesus Colmenar, e a mandare gli episodi in post-produzione perché siano pronti entro l’anno.

Ecco il messaggio di commiato che il regista ha dedicato ai colleghi e al pubblico al termine delle riprese de La Casa di Carta 5, accompagnando una foto che lo ritrae insieme al direttore della fotografia della serie, Miguel Amodeo.