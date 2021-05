Per la seconda volta dall’inizio di questo 2021 è divenuto nuovamente virale un SMS ING Direct che in realtà con il noto istituto bancario non c’entra proprio nulla. Esattamente come nel mese di marzo, una comunicazione truffaldina che sfrutta il nome della popolare banca sta raggiungendo tanti italiani con un messaggio solo all’apparenza allarmante. Piuttosto si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing (o meglio smishing) che interessa pure altre realtà come Intesa Sanpaolo.

il nuovo SMS ING Direct in circolazione in questo mese di maggio è molto simile, se non identico, a quello proposto nell’immagine di apertura articolo. In pratica, si fa riferimento alle utenze del destinatario di turno che sono state limitate nelle loro funzionalità per un mancato aggiornamento. La nota prosegue con l’invito a sbloccare la propria posizione ad uno specifico link di riferimento. Quest’ultimo riporta un URL dedicata “ING Verifica” ma non ha nulla a che fare (sempre) con l’istituto bancario. Il raggiro è servito nel momento in cui il malcapitato di turno crede di dover eseguire per forza l’operazione che altro non è che una truffa,

Cosa succede dando seguito al nuovo SMS ING Direct e visitando la pagina suggerita nel messaggio? Si atterra su un sito fake della banca, questo è chiaro. Qui vengono richiesti i dati di accesso al proprio profilo personale e altri dati sensibili. Le informazioni illecitamente raccolte vanno ad infoltire i database di hacker senza scrupoli pronti ad utilizzare il tutto per il loro tornaconto. Oggi come nel recente passato è bene sottolineare che l’istituto bancario non contatta i suoi clienti per simili avvisi di sicurezza, invogliandoli a compilare form o eseguire operazioni di verifica. Dunque episodi simili a quello commentato oggi celeranno sempre una truffa, magari ben organizzata, ma con scopi per nulla leciti. Meglio cestinare qualsiasi SMS di questo tipo, i rischi sono dietro l’angolo.-