Ha sollevato un autentico polverone la presunta festa di compleanno di Lukaku, a detta di diversi giornalisti avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì presso un hotel di Milano (potrebbe trattarsi di The Square), considerando il fatto che l’attaccante belga avrebbe violato diverse norme relative al Covid. Dopo aver parlato di lui soprattutto per qualche acciacco fisico, come avvenuto nei mesi scorsi, occorre andare più a fondo su questa vicenda. Soprattutto in vista di una partita attesa come quella tra Juventus ed Inter, in programma sabato alle 18.

Cosa sappiamo sulla presunta festa di compleanno di Lukaku al The Square

Sostanzialmente, da questa mattina si parla della presunta festa di compleanno di Lukaku al The Square, con più di venti persone che avrebbero partecipato e con le relative sanzioni per tutti, compreso il titolare della struttura, dopo che le Forze dell’Ordine sarebbero state allertate da un influencer. Il cui nome è però restato anonimo. Come se non bastasse, all’evento avrebbero partecipato altri calciatori dell’Inter, essendo trapelati anche i nomi di Perisic, Young e Hakimi.

Nel momento in cui ha preso piede la notizia della possibile festa di compleanno di Lukaku al The Square, immediatamente sono rimbalzate in rete le prime indiscrezioni sui possibili provvedimenti da parte dell’Inter. Ovviamente ignara di tutto. Ad esempio, alcune fonti hanno dato per scontata l’assenza dei quattro giocatori in vista dell’importante match di Torino contro la Juventus. I bianconeri si stanno giocando un posto in Champions League e la partita di sabato diventa cruciale.

Negli ultimi minuti, però, è arrivato il contributo di FC Inter 1908, secondo cui non ci sarebbe stata alcuna festa di compleanno di Lukaku al The Square di Milano. I quattro giocatori avrebbero soltanto violato il coprifuoco, complice la tarda ora dovuta alla partita Inter-Roma, con relativa cena post partita in albergo. Fosse confermata l’indiscrezione, la loro presenza contro la Juventus sarebbe certa.