Sono segnalati in questi minuti alcuni problemi Roblox particolarmente fastidiosi per il pubblico, considerando il fatto che in tanti stanno evidenziando anomalie che vengono a galla in fase di login. Dunque, dopo il disservizio temporaneo registrato con Aruba nelle scorse ore, come vi abbiamo riportato nella giornata di mercoledì, occorre fare i conti con un’altra anomalia. Proviamo a capire cosa stia avvenendo con il videogioco multiplayer online, più diffuso di quanto si possa immaginare in Italia.

I problemi Roblox si verificano durante il login

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo riscontri ufficiali a proposito dei problemi Roblox. Dunque, da parte del team non sono ancora pervenute prese di posizione utili per farci comprendere da cosa nasca l’anomalia in questione. Secondo alcuni commenti disponibili sul web, però, posso confermarvi che l’errore emerge già in fase di login. I numeri registrati in questi minuti su Down Detector non sono ancora ai livelli di un vero e proprio down, ma la situazione va ugualmente monitorata.

Dunque, in attesa di feedback dal team, non resta che rifarci alla vostra esperienza di utilizzo. Avete registrato problemi Roblox oggi 13 maggio? Fateci sapere in quale fase si verifica il disservizio scrivendo un commento a fine articolo, mentre dal canto nostro continueremo a monitorare anche i social per provare a capirci qualcosa di più sotto questo punto di vista.

Aggiornamento ore 12:31. I problemi Roblox ancora non rientrano, nonostante la mole di segnalazioni non sia ancora così alta. Al momento non abbiamo riscontri ufficiali, ma potrebbe trattarsi anche di un semplice intervento di manutenzione. Nel giro di un’oretta, la situazione dovrebbe essere più chiara per tutti dopo il disservizio di questa mattina.