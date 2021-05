Sono state comunicate le date dell’instore tour di Tancredi a supporto dell’album d’esordio Iride. “Sono orgoglioso di annunciarvi le date degli instore dove avremo finalmente la possibilità di incontrarci e dove firmerò le vostre copie di Iride”, scrive sui social il cantante nell’annunciare i primi 5 appuntamenti con i fan.

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, per Tancredi è giunto il momento di incontrare i suoi sostenitori.

“Troverete tutte le informazioni su come si svolgerà l’evento in sicurezza sulle pagine degli store Mondadori, con l’obiettivo di trascorrere un po’ di tempo insieme nel rispetto di tutte le norme”, aggiunge al messaggio lasciato sui social a corredo del calendario delle tappe del suo instore tour promozionale.

Tancredi incontrerà i fan a partire dal 17 maggio e dal negozio Mondadori di Torino. A seguire è atteso a Roma, il 18 maggio, e a Bologna, il 19 maggio. Il 20 maggio Tancredi sarà a Milano nel negozio Mondadori di Piazza Duomo. L’appuntamento è alle ore 15.00.

Il 21 maggio terrà l’ultimo degli eventi al momento annunciati, nel negozio Mondadori di Padova.

Tutte le date annunciate sono disponibili qui sotto:

17 maggio: Torino Mondadori, Via Monte di Pietà 2 ore 15:00

18 maggio: Roma Mondadori Piazza Cola di Rienzo ore 15:00

19 maggio: Bologna Mondadori Via d’Azeglio 34, ore 15:00

20 maggio: Milano Mondadori Piazza Duomo ore 15:00

21 maggio: Padova Mondadori Piazza dell’Insurrezione 3

Gli appuntamenti si svolgeranno nel massimo rispetto delle regole vigenti anti Covid-19 in materia di distanziamento sociale. I fan sono tenuti ad indossare mascherine di protezione individuale e ad evitare assembramenti.

Per garantire la sicurezza di tutti, il numero dei pass per l’accesso agli eventi è limitato. Per ottenerlo sarà necessario acquistare l’album Iride di Tancredi nei negozi della tappa instore alla quale si intende partecipare. Tancredi firmerà le copie del suo primo EP, che fa seguito all’esperienza ad Amici di Maria De Filippi giunta fino alla fase serale.