Sono state annunciate le date dell’instore tour di Sangiovanni, a supporto del suo disco d’esordio. Il cantante di Amici di Maria De Filippi incontrerà i fan in 4 appuntamenti al momento, tra il 18 e il 26 maggio, dopo la finale del talent show Mediaset guidato da Maria De Filippi che incoronerà il suo vincitore sabato 15 maggio in diretta.

La prima occasione per incontrare Sangiovanni è quella del 18 maggio alle ore 16,00 in Piazza Duomo a Milano: il cantante sarà nel negozio Mondadori per un appuntamento firmacopie con i fan. A seguire, il giorno successivo, sarà a Roma. La data di Bologna è quella del 25 maggio e quella di Torino è il 26 maggio.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 16.00 e si svolgeranno all’interno dei negozi Mondadori. Per accedere all’instore tour di Sangiovanni è necessario l’acquisto del suo EP d’esordio su etichetta Sugar il cui rilascio è atteso per venerdì 14 maggio. I fan dovranno procedere all’acquisto nel negozio in cui si terrà l’evento per accedere al relativo evento firmacopie con pass. Il numero dei pass disponibili è limitato.

Sangiovanni non è l’unico concorrente di Amici che annuncia le date degli appuntamenti con i fan per la firma delle copie del suo album. Quattro gli appuntamenti già comunicati dal cantante Deddy, che ha in programma il rilascio dell’album Il Cielo Contromano con Warner Music. Anche per lui gli eventi si terranno nei negozi Mondadori.

Le date dell’instore tour di Sangiovanni sono le seguenti:

18 maggio: Milano, Piazza Duomo, ore 16.00

19 Maggio: Roma, Piazza Cola di Rienzo, ore 16.00

25 maggio: Bologna, Via d’Azeglio, ore 16.00

26 maggio: Torino, Via Monte di Pietà, ore 16.00

Tutti gli eventi si svolgeranno in sicurezza e secondo le disposizioni delle autorità e delle normative in vigore in materia di COVID19.