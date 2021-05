Con un breve teaser condiviso da tutti i componenti del cast alla stessa ora sui social è finalmente diventata ufficiale la data d’uscita della Friends Reunion organizzata da HBO per la piattaforma streaming HBO Max. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry hanno dato appuntamento a tutti i nostalgici di Friends per il 27 maggio su HBO Max, servizio disponibile solo negli Stati Uniti e prossimamente in alcuni Paesi dell’America Latina e dell’Europa.

Con l’annuncio della data d’uscita della Friends Reunion diventa chiaro che questo speciale non sceneggiato con tutto il cast della storica sit-com di NBC sarà un vero e proprio show: ci saranno infatti moltissime celebrità in qualità di guest star, dal calciatore David Beckham alle popstar Lady Gaga e Justin Bieber, passando per i BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, James Michael Tyler, Maggie Wheeler. Ci saranno anche alcune guest star della serie, come Tom Selleck, che è apparso in 10 episodi come il compagno di Monica Richard, e Reese Witherspoon, che ha interpretato la sorella di Rachel. Tra gli altri ospiti anche Malala Yousafzai, attivista pakistana e Premio Nobel per la pace.

L’annuncio della data d’uscita della Friends Reunion rivela anche il titolo dello speciale, che richiama la formula classica dei titoli di tutti gli episodi della serie The One Where They Back Together (Quella Volta che Sono Tornati Insieme). Nel video il sestetto cammina di spalle fuori dallo Stage 24 dei Warner Bros Studio a Los Angeles, abbracciandosi o tenendosi per mano, mentre scorrono le note dell’iconica sigla I’ll Be There For You in versione riarrangiata. Da destra, si scorgono in penombra gli interpreti di Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Monica e Joey.

La data d’uscita della Friends Reunion è stata annunciata dal cast con diversi messaggi, tutti carichi di emotività per questo ritorno sul palco originale della serie dopo 17 anni dal finale. Courteney Cox ha ricordato l’unicità dell’evento: “Questo genere di cose non accade ogni anno, o anche ogni 10 o 15 anni. Mi sento così fortunata di aver avuto la possibilità di riunirmi con i miei amici… ed è stato meglio che mai“. La Aniston si è chiesta se “potremmo essere più eccitati” all’idea dell’uscita dello show, mentre Schwimmer ha detto di essersi “divertito molto con il cast” e aver fatto “un bel pisolino con LeBlanc“, citando un episodio di Friends in cui Ross e Joey finiscono per addormentarsi insieme.

In questo speciale senza sceneggiatura, con gli attori che ricordano l’esperienza di Friends e rendono omaggio alla serie, saranno presenti anche i produttori esecutivi Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane. Secondo quanto riferito dalla stampa specializzata americana, i sei interpreti della serie hanno incassato 2,5 milioni ciascuno per aver la loro partecipazione all’evento, in programma già lo scorso anno per l’arrivo della serie su HBO Max e poi slittato al 2021 a causa della pandemia.

Ecco l’elenco completo degli ospiti dello show.