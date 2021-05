La data di uscita del Huawei P50 potrebbe essere stata anticipata in queste ore da un leaker d’eccezione noto a molti appassionati di tecnologia come Teme su Twitter. L’informatore, sempre molto attivo in fatto di anticipazioni per il produttore cinese, ha non solo indicato un appuntamento esatto in cui la nuova serie dovrebbe fare la sua comparsa ma ha anche condiviso un paio di poster pubblicitari che dovrebbero essere quelli definitivi per i device. Da questi ultimi otteniamo nuove conferme sul rivoluzionario design della fotocamera delle ammiraglie in arrivo.

Si parte proprio dalle immagini del retro del Huawei P50 visibili nel tweet subito proposto in questo approfondimento. La foto mostra una porzione di device del top di gamma, probabilmente la sua versione Pro o Pro Plus e non quella standard pure attesa. Ebbene, come anticipato anche da una serie di leak precedenti, sono ben visibili due alloggiamenti circolari per i sensori della fotocamera. Questi dovrebbero ospitare unità variabili, in base ai modelli presi in esame con i top di gamma assoluti equipaggiati di certo con la dotazione migliore possibile.

Per quanto riguarda poi la data di uscita del Huawei P50, proprio il leaker Teme in un altro cinguettio di oggi 12 maggio ha parlato di presentazione ufficiale il prossimo 2 giugno. Già da tempo era noto che i top di gamma dovessero giungere proprio il mese prossimo ma è la prima volta che si individua un appuntamento esatto in proposito. Manca l’ufficialità del momento prescelto, questo è chiaro, ma l’informatore protagonista delle rivelazioni odierni si è spesso contraddistinto per la sua autorevolezza. Insomma, con un possibile scarto di qualche giorno, non ci sono particolari dubbi sul keynote imminente. Per la cronaca, già il 19 maggio il produttore Huawei terrà un altro evento, quest’ultimo dedicato a prodotti innovativi per la casa smart.