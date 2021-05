Sono in programma due concerti di Giordana Angi nel 2021, a Roma e a Milano. La cantante presenterà il nuovo album di inediti, la cui uscita è attesa per domani, attraverso due eventi dal vivo attesi nel mese di dicembre di quest’anno.

Il 16 dicembre 2021 Giordana Angi sarà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 si esibirà all’Atlantico di Roma.

L’artista presenterà le canzoni contenute nel nuovo album di inediti in uscita domani dal titolo Mi Muovo, un disco nato e cresciuto con l’intenzione di sottolineare la volontà di Giordana di abbracciare nuovi orizzonti e spostarsi verso nuove realtà alla volta di un continuo cambiamento.

Ad anticipare il nuovo disco di Giordana Angi è stato il singolo Tuttapposto rilasciato in duetto con Loredana Bertè e presentato ad Amici di Maria De Filippi nel corso della fase serale dell’edizione 2021.

Il pezzo è stato prodotto da ZEF e mixato da Robert Orton, vincitore di tre Grammy Awards e già dietro a progetti di superstar internazionali quali Lady Gaga, Ellie Goulding e Lana del Rey.



In attesa di conoscere gli appuntamenti estivi di Giordana Angi, i suoi fan possono procedere con l’acquisto dei biglietti per i due concerti comunicati oggi. La prevendita dei biglietti inizierà alle ore 11.00 di lunedì 17 maggio 2021 online su TicketOne.it e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11.00 di sabato 22 maggio 2021.

Nel nuovo album, Mi Muovo, ci sono 10 canzoni tra le quali un featuring con Alfa, oltre a quello con la Bertè che ha anticipato il progetto. A proposto della collaborazione con Loredana, Giordana Angi ha dichiarato:



“Quante volte senti chiederti: “Come va”? Quasi sempre si risponde “Tutto a posto”, ma quante volte è davvero così? Tuttapposto è un singolo leggero, coinvolgente, ma carico di una sottile ironia amara.

Va a toccare un mantra che tutti stiamo utilizzando quotidianamente per andare avanti con spirito positivo e fiducioso verso il futuro. Sogniamo di tornare al caos quotidiano, a tornare appiccicati, a fare festa e far scorrere la vita senza pensarci troppo. Speriamo che il mondo e la nostra vita ritornino alla normalità “di prima”. Ma siamo sicuri che in quella normalità fosse davvero tutto a posto? Tuttapposto parla proprio di questo con ironia e tanta energia. Cantare con Loredana è un’emozione indescrivibile. Posso solo ringraziarla della generosità e la stima“.