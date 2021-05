Ci sono nuovi sviluppi da prendere in esame oggi 13 maggio per quanto riguarda il mondo Huawei, almeno per quanto concerne i prodotti che sono destinati a ricevere HarmonyOS 2.0 nel corso delle prossime settimane. La nuova beta 3, che ha visto la luce proprio nelle ultime ore, porta con sé diverse migliorie che dobbiamo necessariamente prendere in esame, andando oltre le considerazioni fatte nei giorni scorsi a proposito di smartphone e tablet compatibili con il nuovo pacchetto software. Proviamo a scendere in dettagli.

Cosa cambia con la beta 3 per HarmonyOS e gli smartphone Huawei compatibili

Passando a questioni più pratiche, è possibile soffermarsi su quanto riportato da Huawei Central. A detta della fonte, più in particolare, il nuovo aggiornamento software per coloro che partecipano al programma test porta con sé una serie di interessanti modifiche al display, alla fotocamera, alle prestazioni del sistema e altro ancora. Con un peso pari a poco meno di un GB, dobbiamo attenderci per forza di cose un intervento significativo ed importante da parte dei tecnici con la beta di cui tanto si parla questo giovedì.

In termini di changelog, non a caso, si parla di una fotocamera che ora è in grado di supportare di recente la funzione della scheda di servizio. Al contempo, le modifiche ufficiali introdotte dalla beta 3 di HarmonyOS ci dicono che sia stata ottimizzata anche la funzione della scheda di servizio, oltre all’esperienza di utilizzo del centro di controllo. Infine, è stato risolto il problema della visualizzazione anomala delle icone del desktop in alcuni frangenti.

Più in generale, Huawei informa che la nuova beta di HarmonyOS 2.0 è utile per ottimizzare la stabilità del sistema in specifici contesti non resi espliciti. Vedremo nei prossimi se giorni se verranno a galla ulteriori spunti con la beta 3 per i tester che sono entrati nel programma.