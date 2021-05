Ripartono i concerti dei The Zen Circus per accompagnare l’estate 2021, e la gioia della band di Appino è tradita da quel “finalmente si suona” che accompagna l’annuncio sui social.

L’Ultima Casa Accogliente Tour

L’Ultima Casa Accogliente Tour prende il nome, chiaramente, dall’ultima fatica discografica di Andrea Appino pubblicata nel novembre 2020. I The Zen Circus precisano che tutte le date si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid. Per il momento i concerti dei The Zen Circus terminano con la data di Milano del 10 settembre, ma presto verranno annunciati nuovi appuntamenti.

L’Ultima Casa Accogliente Tour porterà sul palco i nuovi brani della band ma anche le canzoni del repertorio più classico. L’Ultima Casa Accogliente è l’undicesimo album dei The Zen Circus. Nel 2019 la band ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano L’Amore è Una Dittatura che tuttavia non è stato inserito nella tracklist dell’ultimo disco.

Concerti dei The Zen Circus nel 2021

Di seguito tutte le date dei concerti dei The Zen Circus nel 2021:

03 luglio LIVORNO Piazza Mazzini



10 luglio TORINO Flowers Festival



13 luglio BOLOGNA NOVA Bologna



14 luglio GENOVA Balena Festival € 23,00



15 luglio GARDONE RIVIERA (BS) Anfiteatro del Vittoriale

Platea Primo Settore x 1 € 34,50

Platea Primo Settore x 2 € 34,50

Platea Secondo Settore x 1 € 34,50

Platea Secondo Settore x 2 € 34,50

Gradinata Rossa x 2 € 29,90



08 settembre ROMA Auditorium Parco della Musica

Parterre Laterale Numerato € 28,00

Tribuna Centrale Numerata € 28,00

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta € 28,00

Tribuna Mediana Numerata € 28,00

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta € 28,00

Tribuna Laterale Numerata € 28,00

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta € 28,00

10 settembre MILANO Carroponte € 28,00

La ripresa dei concerti è un segnale di ripartenza del mondo dello spettacolo, messo in ginocchio dalla pandemia con il divieto di assembramenti ed eventi pubblici. In questi giorni sono stati annunciati, infatti, i concerti di Piero Pelù, La Rappresentante di Lista, Niccolò Fabi e tanti altri.

Da circa un anno la stagione dei concerti è rimasta in attesa di riaperture, con chiaro disagio da parte degli operatori dello spettacolo che in più occasioni hanno protestato contro i mancati ristori per l’inattività. Le date dei concerti dei The Zen Circus sono in aggiornamento e si uniscono agli eventi che rianimeranno l’estate italiana, con un pubblico in attesa di riscoprire la musica dal vivo.

Per questo, nell’annunciare le prime date dei concerti dei The Zen Circus nel 2021, la band di Andrea Appino scrive “finalmente si suona” come un grido liberatorio.