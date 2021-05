Mancano ormai altre due partite al termine del campionato di Serie A: quattro sono le squadre che si contendono un posto in Champions League, ossia Napoli, Atalanta, Milan e Juventus. Ma prima che il campionato finisca, ci sarà in programma, mercoledì prossimo 19 maggio, la finalissima della Coppa Italia 2020/2021, dove a scontrarsi ci saranno proprio Atalanta e Juventus. Nemmeno per questo torneo è prevista la presenza del pubblico sugli spalti. Da un lato ci saranno i bianconeri, reduci da una stagione disastrosa, che hanno la possibilità di chiudere l’anno con la vittoria di un trofeo; dall’altro lato gli ostici bergamaschi, protagonisti di una stagione stellare, sempre più in crescita e che hanno tanta voglia di alzare la coppa al cielo. Vediamo insieme dove si giocherà la partita e su quali canali TV verrà trasmessa.

La finale di Coppa Italia 2020/2021 fra Atalanta e Juventus si giocherà mercoledì 19 maggio (con orario da definire tra le 20.30 e le 21.00), presso lo Stadio Olimpico di Roma. La compagine guidata da mister Andrea Pirlo ha eliminato l’Inter in semifinale, mentre la formazione del tecnico Gian Piero Gasperini ha battuto il Napoli. Anche quest’anno, così come lo scorso 2020, la finalissima verrà trasmessa in TV, in chiaro ed in Ultra HD su Rai 4K (anche in esclusiva sulla piattaforma satellitare tivùsat, al canale 210). La finale sarà visibile pure su Rai 1 HD (canale 101 su tivùsat) e Rai 1 (con risoluzione Standard Definition), visto che l’emittente di Stato ne detiene i diritti.

Una dettagliata precisazione va fatta per quanto riguarda l’utilizzo di tivùsat: affinché la piattaforma satellitare possa trasmettere correttamente, è opportuno orientare l’antenna della parabola su 13° EST Eutelsat Hotbird. Inoltre, per poter vedere il match su Rai 4K occorre disporre di un decoder esterno o di una CAM in grado di supportare i canali in Ultra HD.