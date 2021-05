Non vi ha divertito La vacinada di Checco Zalone e del premio Oscar Helen Mirren? A me tanto. Tre minuti di video in cui i due protagonisti appaiono così complici nel confezionare in pochi frame un messaggio di fiducia sui benefici del vaccino.

Zalone alias Oscar Francisco Zalon è esilarante con quel foulard rosso e il fiore all’occhiello quando si ferma a chiedere informazioni in spagnolo maccheronico ad una signora intenta a lavorare nel suo pezzo di terra. Lei, Helen Mirren che, da anni ha scelto la terra e i colori del Salento dove possiede con il marito, il regista Taylor Hackford, una masseria a Tiggiano, con la carismatica semplicità e l’eleganza della diva ha un braccio scoperto, e risponde dando l’informazione a Zalon che però ha un sussulto perché nota quel dettaglio al braccio. E le chiede “Vacinada?”

Lei risponde: “Si certo”. Sono gli ammiccamenti improbabili di Francisco Zalon che fanno sorridere ma anche quella ironica irriverenza nei confronti della signora attempata e così inizia a cantare:“Tiene la zinna un pochito calada, ma non fa nada, non fa nada.E la caviglia un pelino gonfiada Ma non fa nada e non fa nada”. (Il testo della canzone è scritto dallo stesso Zalone).

E da qui inizia il gioco dei due che in un vortice di sensualità ed erotismo, generato dagli effetti del vaccino, si lanciano in un divertente corteggiamento col sottofondo della musica e con le parole della canzone che fanno il resto.

Helen Mirren è splendida mentre si scioglie nel coinvolgente ballo con Oscar Francisco Zalon circondati dalle atmosfere mediterranee e bucoliche degli ulivi pugliesi. Leggiadra con quel suo abito bianco, con i capelli sciolti si lancia con ritmo nella coinvolgente vacinada-bachata.

Quando se mueve suave e sensual/ Parre che il femore è original/A mi me gusta bailare contigo, oh vacinada/Io faccia a faccia sta veccia muchacha immunizada/Miro al tu cuerpo da cineteca Con l’anticuerpo dell’AstraZeneca stanoche se freca/ Vacinada

La vacinada contiene un messaggio lieve ed efficace di comunicazione a favore del vaccino. Il video è girato con un telefonino: una volta lanciato sui social ha raggiunto immediatamente centinaia e centinaia di migliaia di visualizzazioni.Ma l’attore e regista Luca Medici in arte Checco Zalone ci ha abituati a queste eccellenti perfomance.

Tra le tante valanghe di informazioni, le contraddizioni informative, i video, gli appelli di virologi ed immunologi a vaccinarsi, La Vacinadadi Checco Zalone ed Helen Mirren raggiunge in modo ironico lo scopo ed inoltre arriva in modo diretto a tanti cittadini italiani che si dichiarano ancora incerti sull’efficacia deI siero anti covid.

Helen Mirren, la grande attrice britannica, è l’esempio dell’antidiva che si esibisce e si dona con umorismo eleggerezza alla bachata/Vacinada travolgente di Zalone.

“A suo modo La Vacinadaè un esempio di ecologia linguistica: un messaggio che non inquina l’habitat comunicativo ma lo rende di nuovo abitabile, vivo e abitabile”, scrive Gianni Canova, rettore dell’Università Iulm di Milano, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera.

Impossibile dargli torto.