Ad un passo dal 15 maggio, sono in molti ad essere ancora indecisi sull’aggiornamento WhatsApp ai nuovi termini in vigore da questo 2021. Dopo un primo approfondimento sulle nostre pagine in cui è stato chiarito come, da sabato prossimo, gli account di chi non si adeguerà alla nuova privacy rimarranno comunque attivi, c’è pure da dire che alcune specifiche funzioni saranno progressivamente cancellate e dunque non più utilizzabili.

Dopo il 15 maggio ma secondo tempi che potrebbero anche variare per quelli utenti che non acconsentiranno all’ultimo aggiornamento WhatsApp, ad esempio, non sarà più possibile creare nuovi aggiornamenti di stato all’interno dell’applicazione. Allo stesso modo, scomparirà poco alla volta la possibilità di inoltrare i messaggi da una chat all’altra. Non si potranno poi creare e gestire nuovi gruppi ma, al contrario, sarà possibile parteciparvi.

Partiranno anche altre limitazioni, non certo di minore importanza, per tutti coloro che non accetteranno l’aggiornamento WhatsApp ai nuovi termini 2021. In particolar modo, ad esempio, nei gruppi non sarà possibile menzionare contatti e citare messaggi e pure inviare contenuti multimediali. Ancora non si potrà eseguire il backup della cronologia chat se quello automatico sarà disabilitato e sempre la cronologia non potrà essere esportata.

Ad una prima fase restrittiva delle funzioni su descritte, seguirà (sempre dopo un tempo non meglio precisato ma di certo nell’ordine delle svariate settimane) anche il fatidico momento in cui non si potranno ricevere ed effettuare chiamate e videochiamate, tanto più inviare anche i comuni e semplici messaggi di testo. Purtroppo la mancata accettazione dei termini della privacy comporterà progressivamente l’esclusione del servizio e magari la scelta di passare ad altra applicazione di messaggistica alternativa come Telegram e Signal. Staremo a vedere con il tempo quanti aderiranno alle nuove condizioni e quanti invece preferiranno passare oltre, come già accaduto ad inizio 2021 alla prima notizia delle novità in arrivo.