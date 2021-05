L’annuncio tanto temuto è arrivato: This is Us cancellata, la sesta stagione sarà l’ultima. Questa volta ai fan toccherà piangere ma non per la bellissima e drammatica storia dei protagonisti della serie rivelazione degli ultimi anni, ma perché dal prossimo anno dovrà dire addio alla famiglia Pearson. La notizia dell’ultima ora è che This Is Us terminerà ufficialmente la sua corsa su NBC dopo la sesta stagione almeno secondo quanto ha confermato Variety riportando alcune fonti non specificate.

La stagione 5 della serie è attualmente in onda mentre i lavori della sesta riprenderanno proprio quest’estate e questo significa che inizierà a quel punto il conto alla rovescia in attesa del finale. Il dramma familiare di successo è stato rinnovato fino alla sesta stagione già quando era in onda la terza stagione (quindi ormai due anni fa) e questo ha permesso al team creativo di preparare l’ultimo capitolo. Al momento sembra che la NBC e la 20th Television hanno rifiutato di commentare la notizia ma prossimi sviluppi potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Per chi non l’avesse vista, This is Us racconta la storia della famiglia Pearson attraverso i molteplici decenni della loro vita con una serie di flashback e non solo. Nel cast Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K.Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley nei ruoli principali. I fan saranno lieti di sapere che in questo periodo in Italia è in lavorazione la versione italiana che dovrebbe avere Lino Guanciale tra i protagonisti.

La notizia del finale di This Is Us arriva pochi giorni prima dell’annuncio della NBC relativo al palinsesto 2021 in cui si conferma la messa in onda al venerdì.