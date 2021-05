Nel catalogo sempre più ampio di Apple Tv+ arriva la nuova docuserie 1971: L’Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto, otto episodi per un viaggio, fatto di filmati d’archivio ed interviste, tra le storie dei musicisti e le colonne sonore che hanno plasmato la cultura e la politica del 1971.

La serie 1971: L’Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto vanta come produttori i vincitori di Academy, BAFTA e Grammy Award Asif Kapadia e James Gay-Rees, premiati per i film Amy e Senna: il debutto è previsto venerdì 21 maggio, in esclusiva su Apple TV+.

1971: L’Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto si ripropone di celebrare le icone musicali dell’epoca, ripercorrendo con immagini e testimonianze il modo in cui quegli artisti e la loro musica furono influenzati dai movimenti culturali del tempo e come, a loro volta, abbiano usato la propria musica per cambiare il mondo e la cultura, infondere speranza e ispirare il cambiamento.

Il viaggio in otto parti di 1971: L’Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto porterà il pubblico alla riscoperta degli artisti e delle canzoni più iconiche dell’inizio degli anni Settanta, voci e brani che 50 anni dopo sono considerati dei classici immortali: dal rock dei Rolling Stones alla regina del soul Aretha Franklin, dal poeta del reggae Bob Marley al soulman Marvin Gaye, passando per la musica di The Who, Joni Mitchell, Lou Reed, il sodalizio umano e artistico tra John Lennon e Yoko Ono e molti altri artisti.

1971: L’Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto prende le mosse dal libro Never a Dull Moment: 1971 TheYear That Rock Exploded di David Hepworth, edito in italiano col titolo 1971. L’Anno d’Oro del Rock. Ideata dai Mercury Studios di Universal Music Group (UMG) in associazione con On The Corner Films, la docuserie è diretta da Asif Kapadia, che ne è anche produttore esecutivo insieme a James Gay-Rees, David Joseph e Adam Barker di UMG. Chris King è editore e produttore esecutivo, insieme a Danielle Peck e James Rogan.

Ecco il trailer di 1971: L’Anno in cui la Musica ha Cambiato Tutto.