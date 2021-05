I concerti di Ben Harper in Italia insieme ai The Innocent Criminals slittano al 2022. Le ragioni sono ovviamente dipese dal perdurare dell’emergenza sanitaria del Covid-19, una piaga che sta portando tutti gli artisti a riprogrammare, ancora una volta, i nuovi incontri con il pubblico.

Ben Harper & The Innocent Criminals

I concerti di Ben Harper in Italia con The Innocent Criminals slittano al 2022. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi ed è inoltre possibile richiedere il rimborso. I nuovi biglietti sono disponibili presso il circuito TicketOne:

Mercoledì 3 agosto 2022 – Cesena, acieloaperto

Giovedì 4 agosto 2022 – Pescara, Pescara Jazz & Songs (Teatro Gabriele D’Annunzio)

Sabato 6 agosto 2022 – Taormina (ME), Teatro Antico

Martedì 9 agosto 2022 – Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Giovedì 11 agosto 2022 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto

Le date soliste nel 2021

Tuttavia il cantautore di Pomona passerà lo stesso per l’Italia con due date soliste con posti limitati e distanziati nel rispetto dei protocolli anti Covid. Ecco i concerti del 2021:

Giovedì 15 Luglio 2021 – Palmanova (UD), Estate di Stelle

Venerdì 16 Luglio 2021 – Perugia, Umbria Jazz (Arena Santa Giuliana)

L’ultimo disco di Ben Harper è Winter Is For Lovers, 16° album in studio. Un esperimento, se vogliamo, visto che Harper ha registrato tutte le tracce con una chitarra lap steel, senza altri strumenti e senza testi. Il risultato è un disco strumentale. Inizialmente erano state sovraincise delle tracce orchestrali, ma l’artista ha poi deciso di eliminare tutto e lasciare solamente il suono ferroso delle corde.

Nel 2020 l’artista ha pubblicato il singolo Don’t Let Me Disappear sul tema della solitudine e dell’isolamento ai tempi della pandemia, quando il grande lockdown globale aveva costretto tutta la popolazione mondiale a vivere rinchiusa nelle proprie case per scongiurare i nuovi contagi.

Con Don’t Let Me Disappear il cantautore di Pomona si rivolgeva soprattutto a quelle persone che vivevano nell’invisibilità anche prima dello scoppio della pandemia. Un tema, quello della solitudine, che nell’arco del 2020 ha condizionato buona parte delle produzioni musicali internazionali.

Con le nuove date di Ben Harper in Italia, sia con i The Innocent Criminals che da solista, si avvicina sempre di più la luce in fondo al tunnel della ripresa dei concerti.