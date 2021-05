Giunti al capolinea di un anno davvero particolare, sono in molti a chiedersi quando finisce la scuola nella propria specifica regione. La domanda se la pongono gli studenti piccoli e grandi ma anche i genitori, magari stremati pure da lunghe settimane di DAD (nel caso degli alunni più piccoli). Da tempo un calendario di fine lezioni complessivo è noto, perché frutto di ordinanze regionali pubblicate già nel corso del 2020. In questo approfondimento sarà possibile comunque ritrovare ogni dettaglio sul termine delle attività da nord a sud dell’Italia, isole comprese.

Prima di scendere nei dettagli, va chiarito che c’è un’esatta finestra temporale in cui le lezioni cesseranno. L’ultima campanella suonerà per la prima volta il 5 giugno e in ogni caso in nessuna regione o città si andrà oltre sabato 16 giugno per la chiusura di tutte le attività in classe.

Gli studenti più fortunati a riporre libri e quaderni saranno quelli dell’Emilia Romagna, delle Marche, del Molise e del Veneto che non andranno oltre venerdì 5 giugno con le lezioni. Lunedì 8 giugno lo stop definitivo riguarderà il Lazio, la Lombardia e la Valle d’Aosta e ancora il 9 giugno sarà la volta di Liguria, Sicilia e Umbria. Continuando nella speciale tabella di marcia, il 10 giugno si chiuderanno le lezioni in Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Toscana e a Trento. In Basilicata, Piemonte, Puglia non si andrà oltre giovedì 11 giugno, mentre in Calabria, Campania e Sardegna il termine ultimo è quello del 12 giugno. Solo gli alunni di Bolzano dovranno pazientare fino al 16 giugno.

Chiarito quando finisce la scuola regione per regione, va pure detto che tutti gli istituti sono invitati a pianificare attività di laboratorio che dureranno anche nel mese di luglio e agosto, ma secondo modalità tutte da definire ancora caso per caso.