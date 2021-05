Ci sono due buone notizie relative al nuovissimo Xiaomi Mi Band 6 su Amazon. Dopo svariati giorni di indisponibilità dell’ultimo modello di fitness tracker sul noto store e pure dei tempi stimati per la consegna abbastanza lunghi, ecco che il dispositivo torna ad essere non solo immediatamente pronto alla spedizione ma pure ad essere venduto ad un prezzo ribassato, anche se di poco.

Il valore di listino della nuova Xiaomi Mi Band 6 è di 44,90 euro o almeno è questo il prezzo da mettere in conto ora in caso di acquisto sullo store ufficiale Xiaomi e presso le principali catene di elettronica. Da oggi 12 maggio invece, Amazon ha scalfito il valore del nuovo dispositivo ribassandolo a 44,49 euro. Una cinquantina di centesimi di risparmio per ora ma di certo non ci si poteva aspettare di più a così breve distanza dal lancio commerciale e comunque si tratta di un unicum rispetto a tutti gli altri store online e fisici.

Oltre al primo vero seppur minimo calo di prezzo per Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, sempre sullo store, viene confermata la disponibilità immediata per la consegna del fitness tracker tanto apprezzato da sportivi e non. Per gli abbonati Prime, la spedizione avverrà nel canonico giorno lavorativo. Per tutti gli altri che non usufruiscono di condizioni e abbonamenti vantaggiosi, il pacco comunque non arriverà più tardi di mercoledì 19 maggio.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Dopo il primo risparmio assicurato sull’acquisto della Xiaomi Mi Band 6 non ci sono particolari dubbi sul fatto che, magari già nelle prossime settimane, il taglio di prezzo sul device inizierà a farsi più importante. La nuova soluzione del produttore cinese è al momento tra le più gettonate per monitorare fino a 30 tipi diversi di allenamento, tenere sotto controllo pure il livello di saturazione di ossigeno nel sangue e anche per gestire e leggere le notifiche del telefono.