Ci sarà anche ORadio, con Itinera Arte In Musica per il primo dei 4 appuntamenti in diretta dai luoghi più suggestivi di Napoli. I live set serviranno a rilanciare i luoghi d’arte della città partenopea che da un anno sono trascurati a causa della pandemia del Covid-19. Per questo ORadio sarà presente in qualità di media partner per trasmettere in streaming tutti gli eventi.

ORadio con Itinera Arte In Musica

Arte e musica dance convolano a nozze con la collaborazione di importantissimi brand: Nice To Be, Ibiza By Night, Quartieri Spagnoli Official, Gino Sorbillo e, ovviamente ORadio che si occuperà delle dirette streaming in qualità di media partner. Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Napoli e dall’Assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani.

La musica e l’arte ci terranno compagnia da maggio ad agosto con un pubblico limitato agli addetti ai lavori nel rispetto delle restrizioni anti Covid. Le dirette saranno disponibili su tutti i canali dei brand, degli sponsor e degli artisti, dalle 18 alle 22

Il 16 maggio dalla Galleria Principe di Napoli, tutti gli ospiti

Domenica 16 maggio il primo appuntamento dalla Galleria Principe di Napoli a partire dalle 18. ORadio trasmetterà in diretta sulla pagina Facebook ufficiale e sulla pagina di Optimagazine.

Gli ospiti del primo evento saranno Roberto Biccari, che è anche curatore del progetto, Miz Kiara, Massimo Generale aka JG Bros ed Ekspo. Il risultato saranno tante ore di musica e bellezza, con la complicità di una città eclettica che nei secoli e nei millenni si è resa ventre amorevole di cultura, contemporaneità, storia, innovazione e rivoluzione.

La musica sarà ancora una volta la protagonista di una voglia di rinascita, alla base del progetto che vedrà ORadio con Itinera Arte In Musica per porre al centro il mondo delle note.