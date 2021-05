Najwa Nimri di Vis a Vis e La Casa di Carta si lancia in una nuova avventura professionale, sempre per Netflix, ma stavolta da conduttrice: l’11 maggio la piattaforma ha annunciato che l’interprete di Zulema e dell’ispettrice Sierra nelle due serie di successo scritte da Alex Pina sarà la presentatrice di Insiders, il primo reality show dello streamer prodotto in Spagna.

Per la prima volta Najwa Nimri di Vis a Vis e La Casa di Carta sveste i panni dell’attrice – e della cantante, visto che ha inciso diversi album in carriera – per cimentarsi come guida televisiva in un esperimento sociale in stile Grande Fratello, un format dalle premesse ancora molto misteriose.

Najwa Nimri di Vis a Vis e La Casa di Carta sarà la conduttrice di questo show in cui un gruppo di persone sarà in competizione per un montepremi finale di 100.000 euro. Prodotto da iZen per Netflix, Insiders coinvolgerà in un’esperienza televisiva mai realizzata prima un certo numero di persone comuni, riprese da 60 telecamere, 23 delle quali di qualità cinematografica, che filmeranno questo esperimento inedito in cui tutto può succedere.

Najwa Nimri di Vis a Vis e La Casa di Carta, appena smessi i panni dell’ispettrice Alicia Sierra nell’ultima stagione de La Casa de Papel, sarà la padrona di casa di questo format originale Netflix, la cui peculiarità è che le persone iscritte al casting vi partecipano praticamente al buio: gli aspiranti partecipanti scopriranno cosa li attende solo una volta che saranno stati selezionati per diventare concorrenti dello show. Nessun indizio sarà loro rivelato prima. Nemmeno la massiccia operazione di casting, ancora in corso sul sito www.insiderscasting.es, fornisce indicazioni su come si svolgerà il reality, visti i requisiti di partecipazione molto blandi: la selezione è rivolta a chiunque sia maggiorenne e desideroso di provare qualcosa di nuovo.

Quello condotto da Najwa Nimri di Vis a Vis e La Casa di Carta sarà dunque il primo reality show che Netflix produce in Spagna e si unirà all’offerta sempre più ampia di programmi di questo genere sulla piattaforma, dopo il successo di The Circle, Love is Blind e Too Hot To Handle. Come questi ultimi, anche Insiders dovrebbe essere reso disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo.