Il momento di pensare al palinsesto estivo è arrivato e le prime novità saranno Mr Wrong e Ines dell’Anima Mia. Toccherà alle due serie prendere il posto che lascerà vacante l’Isola dei Famosi 2021 dopo la finalissima fissata per il 7 giugno. A quel punto la serata del venerdì, quindi a partire dall’11, sarà occupata prima da Mr Wrong, la nuova serie turca con Can Yaman e Ozge Gurel, e poi proprio da Ines dell’Anima Mia.

Il titolo originale della serie TV turca con Can Yaman è Bay Yanlis e al fianco dell’attore turco tanto amato troveremo colei che ha segnato il successo delle serie turche in Italia, la dolce Ozge Gurel pronta a vestire i panni di Ezgi Inal con la direzione di Deniz Yorulmazer. In Patria la serie è andata in onda per 14 puntate da due ore circa mentre su Canale5 sarà spalmata tra il prime time, per il momento nella serata del venerdì, e anche nel pomeriggio anche se non si capisce bene ancora in che modalità visto che è in arrivo un’altra serie turca, Love is in The Air.

Ma quale è la trama di Mr Wrong?

Can Yaman e Ozge Gurel saranno, rispettivamente, la bella e sfortunata in amore Ezgi, e il suo aitante e donnaiolo vicino di casa Özgür, “Mr. Wrong”. La giovane è convinta che non troverà mai l’amore della sua vita almeno fino a quando non incontra lui e i due finiscono per stringere un accordo: lei si fingerà la sua fidanzata e lui in cambio le darà dei consigli su come conquistare un uomo. In Turchia la serie non ha ottenuto il successo sperato ed è stata poi cancellata tra le polemiche.

Nel cast di Mr Wrong ci saranno anche Fatma Toptaş (l’amata Sibel di Cherry Season), Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli e tanti altri attori che sicuramente impareremo a conoscere e ad amare come è successo in questi anni.

Ines dell’Anima Mia

Il posto lasciato vacante poi da Can Yaman e la sua Mr Wrong verrà occupato da Ines dell’Anima Mia, la serie basata sul romanzo della pluripremiata scrittrice Isabel Allende, una serie drammatica a tinte romantiche che racconta la vera storia di Ines de Suarez, la prima donna «conquistador», partita dalla Spagna alla conquista del Sud America, dove fondò la città di Santiago (Cile). La serie dovrebbe andare in onda in 4 serate sempre al venerdì.

Se si dovrà attendere la fine di Mr Wrong, la serie potrebbe slittare ad estate inoltrata o quasi finita ma se Can Yaman e i suoi si divideranno tra prime time e pomeriggio, i fan avranno la speranza di vederla molto prima.

Ecco il trailer della serie: