La sua assenza in una stagione piena di ritorni di volti storici si è fatta sentire ma la decisione di Sandra Oh su Grey’s Anatomy appare irrevocabile: anche dopo il rinnovo da parte di ABC per una nuova stagione del medical drama, che potrebbe ragionevolmente essere l’ultima, l’attrice canadese di origini coreane ha voluto ribadire una volta di più che non intende tornare nei panni di Cristina Yang nemmeno per l’eventuale addio alla serie.

La presa di posizione di Sandra Oh su Grey’s Anatomy non è certo nuova, ma l’atmosfera da finale imminente respirata in questa cupa diciassettesima stagione del medical drama aveva fatto ipotizzare una sua apparizione in video, quantomeno per partecipare alla trama che ha visto la protagonista Meredith Grey in coma causa Covid (gli sceneggiatori si sono limitati a citarla in uno scambio di messaggi con Owen).

Invece l’approccio di Sandra Oh su Grey’s Anatomy non è cambiato: non solo l’attrice non ha preso parte alla stagione in corso, le cui riprese sono appena concluse a Los Angeles, ma ha anche ribadito che non tornerà mai nei panni di Cristina, nemmeno per un ultimo saluto alla serie, quando si tratterà di far calare definitivamente il sipario.

Dopo 10 stagioni nei panni del cardiochirurgo Yang, la decisione di Sandra Oh su Grey’s Anatomy appare ormai cristallizzata: se in passato l’attrice aveva ipotizzato un’apparizione nel finale della serie, chiedendo agli sceneggiatori di non uccidere il suo personaggio in vista di un potenziale ritorno, adesso sostiene di essere andata avanti con la sua carriera e la sua vita e di non avere interesse a riprendere un ruolo a cui ha già dato tutto. Parlando al podcast del Los Angeles Times l’attrice ha ribadito di amare molto lo show, ma di non aver intenzione di apparire nuovamente come guest star come invece hanno fatto i colleghi Patrick Dempsey, TR Knight, Chyler Leigh ed Eric Dane.

Ho lasciato quello spettacolo, mio ​​Dio, quasi sette anni fa. Quindi nella mia mente non c’è più. Ma per molte persone, è ancora molto vivo. E sebbene io comprenda il perché e nonostante lo ami, sono andata avanti.

L’amore per il suo personaggio è testimoniato dalle costanti domande su se e quando tornerà nella serie, ma l’attrice candidata all’Emmy per Killing Eve sembra risoluta nel non voler alimentare speranze. E sebbene vi sia ancora una stagione di tempo per cambiare idea, una radicale retromarcia di Sandra Oh su Grey’s Anatomy sembra davvero improbabile.