Esce per Rizzoli il libro di Billie Eilish, l’artista del momento che ha deciso di raccontarsi attraverso una serie di scatti in attesa del concerto in Italia che verrà probabilmente recuperato in futuro (inizialmente in programma nel 2020, poi rimandato al 2021 e in seguito cancellato a causa della pandemia).

La raccolta comprende più di 500 immagini private, quasi tutte inedite da lei personalmente selezionate e commentate. L’intenzione della cantante è quella di guidare i fan in un percorso che consentire ai suoi sostenitori di conoscerla più a fondo.

Si tratta quindi di una sorta di apertura del suo album fotografico dei ricordi, un viaggio nel tempo che inizia con gli scatti domestici della sua infanzia e prosegue ai giorni d’oggi, in famiglia, sul palco, in tour, in streaming. A guidarla la sua grande passione per la musica e l’affetto dei fan, a milioni ormai nel mondo.

Per Rizzoli è disponibile in libreria un elegante volume illustrato che pagina dopo pagina consente di scoprire Billie Eilish, le passioni e i segreti, la routine quotidiana e il sodalizio con il fratello. Non mancano immagini dalla sua passione per la musica e per la danza. Presente la sua famiglia con una serie di scatti privati.

Il libro di Billie Eilish è in vendita al prezzo di 24,90 euro per 336 pagine con oltre 500 immagini.

“Ho passato moltissimo tempo a sfogliare gli album di famiglia per selezionare personalmente tutte le foto contenute in questo libro. Spero che lo amiate come lo amo io”, le parole di Billie Eilish che il 30 giugno rilascerà il nuovo album di inediti, Happier Than Ever.

La scorsa notte l’artista è stata premiata ai Brit Awards 2021 come miglior esponente della musica internazionale.

Qui sotto i dettagli del libro, già in vendita.

Rizzoli Illustrati

in libreria dall’11 maggio 2021

pp. 336 – 24,90 euro

Volume cartonato con fascetta

dimensioni: 19,5 x 23,5 cm

oltre 500 immagini