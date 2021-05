Scoppia il caso in Don Matteo 13. Dopo quella che appare come l’ufficialità del ritorno di Flavio Insinna nella fiction, giunge notizia che il suo Capitano Anceschi resterà solo.

Secondo quanto riporta in anteprima DiPiù Tv, l’attrice Milena Miconi che ha ricoperto il ruolo della sindaca di Gubbio e moglie di Anceschi, non sarà presente nella prossima stagione della fiction. Una decisione presa a tradimento poiché l’ex Miss Italia non sarebbe stata neanche consultata. Il suo sfogo sulle storie Instagram, pubblicate nella giornata di ieri, parla da solo: “L’episodio del matrimonio fece il botto, ma a quanto pare poco conta. Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scelte ‘strane’ e certo non sarà l’ultima.” E poi fa sapere che (giustamente) non si sintonizzerà per seguire il nuovo ciclo di episodi: “Di sicuro, io guarderò altro”.

Come verrà tagliato fuori il personaggio della Miconi? DiPiù Tv svela in anteprima che Laura Anceschi morirà tragicamente (e in modo misterioso) prima dell’inizio di Don Matteo 13. Il Capitano quindi tornerà a Spoleto portando con sé un grande lutto. Un tragico epilogo che di certo gli spettatori non si aspettavano, come si legge tra le righe della dura reazione della Miconi.

Anceschi resterà vedovo, esattamente come accaduto al Maresciallo Cecchini e al Capitano Tommasi, quest’ultimo tornato guest star in un episodio della dodicesima stagione.

Insomma sembra proprio che gli autori di Don Matteo non siano nuovi a svolte narrative tragiche e, a volte, insensate. Seppur continui a macinare ascolti, la fiction Rai non è più quella di una volta e il pubblico se n’è spesso lamentato, specialmente nella scorsa stagione. La storia tra il PM Nardi e la Capitana Oliveri, diventata una delle più popolari nella fiction, è stata distrutta nell’arco di dieci puntate che non soddisfatto a pieno gli spettatori.

Non sappiamo quale destino attende il Capitano Anceschi e se ritroverà l’amore con una nuova donna al suo fianco. Quel che è certo è che le polemiche su Don Matteo 13 sono destinate a non finire qui.