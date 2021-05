Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine è arrivata la serie Enlightened in Italia. Il Premio Oscar Laura Dern è la co-creatrice insieme a Mike White, e interprete di questa produzione HBO che debutta su Sky Atlantic il 12 maggio con i primi cinque episodi della prima stagione – i restanti andranno in onda il 19 maggio. La dark comedy è ovviamente disponibile anche on demand.

La serie Enlightened è incentrata sulle vicende di Amy Jellicoe, una responsabile acquisti di successo per una grossa multinazionale, la Abaddonn. La sua vita viene stravolta quando scopre di essere stata demansionata: a quel punto perde il controllo e ha una crisi nervosa in ufficio, che la portano a minacciare il suo responsabile, col quale ha avuto una relazione. Per riprendere le redini della sua vita, Amy va alle Hawaii per un ritiro spirituale di due mesi, un illuminante rehab per l’anima che dovrebbe aiutarla a rimettersi in sesto e ad affrontare la vita con un nuovo approccio improntato alla positività. Poi arriva il momento di tornare in California.

Amy va a stare dalla madre Helen, almeno fino a quando non avrà riavuto il suo lavoro. La convivenza forzata, ovviamente, non sarà delle migliori. Così come il ritorno alla Abaddonn. Desiderosa di cambiare davvero le cose, Amy subisce un nuovo demansionamento e finisce col gestire un noiosissimo lavoro come data entry in un ufficio del seminterrato senza finestre e pieno di personaggi alquanto bizzarri. Sul fronte privato, Amy non dovrà gestire solo il complicato rapporto con sua madre, ma anche con l’ex marito Levi.

Nel cast della serie Enlightened, Laura Dern (vincitrice del Golden Globe per il suo ruolo) nei panni della protagonista Amy Jellicoe; Diane Ladd (vera madre della Dern) è Helen Jellicoe; Luke Wilson è Levi Callow, l’ex marito di Amy, nonché il suo primo e unico grande amore; Sarah Burns è Krista Jacobs, l’ex assistente di Amy; Timm Sharp è Dougie Daniels, l’insopportabile nuovo responsabile di Amy; Mike White è Tyler, un nuovo collega di Amy. Completano il cast: Charles Esten nel ruolo di Damon Manning, l’ex capo di Amy; Michaela Watkins è Janice; Amy Hill è Judy Harvey; Jason Mantzoukas è Omar; e Robin Wright è Sandy.