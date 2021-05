Sapete chi ha prestato la voce ad Alexa? Potrebbe trattarsi della doppiatrice si chiama Nina Rolle, che di professione è anche cantante e narratrice. Come riportato da ‘wired.com‘, la voce umana da cui Amazon è partito per plasmare la voce dell’assistente intelligente potrebbe proprio essere quella della Rolle. L’ipotesi è stata lanciata dal giornalista Brad Stone: notate bene che non abbiamo la certezza matematica che Nina Rolle abbia davvero prestato la propria voce ad Alexa, anche se la Rolle pare aver confidato allo Stone di non poterne parlare (Amazon non ha voluto commentare, altra cosa che avvalora l’ipotesi di cui sopra).

All’epoca la selezione durò svariati mesi: i candidati furono innumerevoli, fino al reclutamento delle migliori voci, che vennero perfino sottoposte al vaglio di Jeff Bezos in persona. La somiglianza della voce di Nina Rolle con quella di Alexa è innegabile, anche se alla fine non è arrivata nessuna conferma a sostegno dell’ipotesi che la doppiatrice dell’assistente virtuale di Amazon sia veramente lei. Il successo di Alexa, oltre che dalle sue doti di assistenza, dipende senz’altro anche dalla voce, che ormai suscita negli ascoltatori una certa familiarità. Questo Amazon lo sapeva bene, ed è per questo che le selezioni, come vi abbiamo sopra detto, sono andate avanti per mesi (bisognava trovare la voce giusta, quella che avrebbe fatto la differenza).

Quale che sia la doppiatrice di Alexa, in fondo, poco importa: il colosso dell’e-commerce è riuscito nel suo intento, questo non lo si può negare. Ci tenevamo comunque a portare all’attenzione dei nostri lettori questa piccola curiosità, fermo restando che probabilmente non sapremo mai per certo chi è stata la doppiatrice dell’amata Alexa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.