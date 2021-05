Denise Pipitone in Calabria? Le prime notizie che sono arrivate ieri mattina hanno alzato un altro polverone e hanno mobilitato un intero Paese. Quando è venuto a galla che una giovane romena di stanza a Scalea avvistata da alcuni commercianti potesse essere Denise Pipitone, il caso è di nuovo esploso in tv. A risolvere la questione ci ha pensato Barbara d’Urso che, in diretta a Pomeriggio5, ha avuto modo di beccare in strada proprio Denisa, la 19enne di origine romena segnalata alle forze dell’ordine da una parrucchiera.

Lei stessa ai microfoni della trasmissione di Canale5 ha subito dichiarato: “Non sono io. Sono cresciuta con i miei nonni in Romania, in Italia sono arrivata nel 2009, avevo sei anni e mezzo. Non vivo una situazione facile con la mia famiglia, adesso abito a Cosenza ma sono qui a Scalea da un’amica”. Alla fine la stessa Denisa si dice pronta a sottoporsi al test del DNA se sarà necessario a dimostrare che non è lei la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

Ma le novità sul caso di Denise Pipitone non mancano mai in questi giorni. Il Paese ha fatto rete intorno alla bambina dopo il caso di Olesya, la ragazza russa che si pensava potesse essere lei, e mentre la tv continua a raccontare la sua storia portando a galla segnalazioni e racconti del caso e del processo, anche Chi l’ha Visto? questa sera farà la sua parte.

Le anticipazioni rivelano che le telecamere di Chi l’ha visto? entreranno nel palazzo dove abitava Anna Corona, raccogliendo la testimonianza della vicina di casa che il giorno della scomparsa ha ‘ospitato’ gli agenti a casa sua: “Gli uomini delle forze dell’ordine sono entrati nell’androne che era aperto, è sopraggiunta Anna Corona, poi si sono girati e mi hanno chiesto se potevano accomodarsi a casa mia. Io stavo al piano terra e Anna Corona al secondo piano. Loro sapevano che era casa mia perché hanno anche commentato le foto dei miei parenti appese al muro”. Cos’altro verrà a galla questa sera?