A partire da oggi 12 maggio, abbiamo ben quattro smartphone OnePlus disponibili all’interno dello store ufficiale a prezzo scontato. Tra questi, come potete facilmente immaginare, non abbiamo il recente top di gamma OnePlus 9, al quale non molto tempo fa abbiamo dedicato un approfondimento relativo a caratteristiche e costi. Proviamo dunque ad analizzare le singole proposte, considerando il fatto che molti utenti potrebbero decidersi una buona volta a dare fiducia ad un brand forse sottovalutato qui in Italia.

Le nuove offerte OnePlus arrivate dallo store ufficiale oggi 12 maggio

Quali sono le promozioni ufficializzate oggi 12 maggio dallo store OnePlus? Andando con ordine, abbiamo in prima linea il tanto apprezzato OnePlus 8, che questo mercoledì può essere acquistato con un esborso pari a 449 euro invece di 499 euro. Al momento dell’ordine, non dovrete fare altro che inserire il codice sconto “ONEOPE”, a pattro che decidiate di procedere entro il 31 maggio 2021.

Per quanto riguarda OnePlus 8 Pro, invece, ora è possibile procedere a 599 euro con la versione da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memora interna con il coupon “ONEFORALL”. Attenzione, perché in questo caso l’offerta dello store ufficiale sarà valida solo fino al 17 maggio 2021, ma in compenso con l’acquisto dello smartphone avremo in regalo anche il caricabatterie wireless OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger.

A chiudere il cerchio, poi, troviamo OnePlus 8T in offerta a 499 euro. In questo caso abbiamo 100 euro di sconto valido fino al 31 maggio. Infine, chi ha esigenze meno sofisticate dal punto di vista hardware, può puntare su un prodotto comunque validissimo. Sto parlando di OnePlus Nord, che ora risulta in promozione con risparmio di 30 euro fino al 31 maggio. Il suo prezzo, dunque, è pari a 369 euro per la versione 8-128 GB, mentre quella da 12-256 GB costa 429 euro. In base a budget, gusto ed esigenze, valutate la soluzione più adatta alle vostre esigenze.