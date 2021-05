Chi ha intenzione di procedere alla permuta dell’iPhone nell’ottica di acquistare un melafonino più recente deve sapere che Apple ha messo in campo una nuova campagna valida fino al 25 maggio che conferisce maggiore valore ai dispositivi usati. In pratica dare in cambio il vecchio telefono per portarsene a casa uno nuovo è ora più conveniente visto che si otterrà più denaro utile per la nuova spesa.

In quasi tutto il mese corrente chi darà indietro un iPhone datato potrà ottenere, mediamente, 20 euro in più rispetto a quanto garantito fino a soli pochi giorni fa. Come è naturale, i melafonini più recenti danno diritto ad un maggiore valore di permuta, mentre quelli più datati ad un minore importo. I valori esatti riferiti ad ogni singolo esemplare sono quelli riportati di seguito, secondo ultima comunicazione della stessa Apple.

La permuta dell’iPhone 11 Pro Max potrà garantire fino a 590 euro, quella dell’ iPhone 11 Pro 520 euro e dell’iPhone 11 390 euro. Andando a ritroso con l’iPhone XS Max si otterranno 325 euro, con l’iPhone XS 290 euro, l’iPhone XR 260 euro e l’iPhone X invece 240 euro. Ancora con l’iPhone 8 e 8 Plus si avranno indietro 165 e 210 euro e poi con l’iPhone 7 e 7 Plus 105 e 145 euro. Anche gli ormai “anziani” iPhone 6S e 6S Plus consentiranno di racimolare 75 o 100 euro mentre gli iPhone 6 e 6 Plus, rispettivamente 60 e 70 euro. Non mancano all’appello neanche gli iPhone SE di prima e seconda generazione: il modello più vecchio si associa a 50 euro di rimborso, quello più recente a 260 euro.

Tutti i valori appena riferiti per la permuta dell’iPhone si riferiscono ai dispositivi in buone condizioni, funzionanti e completi di accessori. La valutazione finale dello smartphone dovrà essere sempre confermata da personale preposto. Proprio tutta la procedura di permuta potrà essere avviata online sul sito del brand o anche nei negozi fisici. L’importo guadagnato dovrà essere naturalmente speso per altre soluzioni a marchio dell’azienda di Cupertino.