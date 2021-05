La seconda stagione di Che Fine Ha Fatto Sara?, la telenovela thriller messicana che ha spopolato su Netflix lo scorso marzo, arriverà il 19 maggio con ulteriori 10 episodi e una trama che apre scenari inediti sull’omicidio che sta al centro della trama.

Dopo il finale aperto della prima stagione che ha rivelato particolari inediti sulla vita della giovane vittima, la risposta alla domanda Che Fine Ha Fatto Sara? diventa più complessa al punto da spingere a riflettere sulla possibilità che la problematica adolescente, probabilmente affetta da disturbi mentali, non sia morta dopo l’incidente in parasailing che apre il primo episodio e dà il via all’intreccio.

Sull’eventualità che Sara sia ancora viva, foraggiata dalla mancanza di un cadavere esibito in scena, si è pronunciato anche il protagonista di Che Fine Ha Fatto Sara?, il colombiano Manolo Cadorna. L’attore che interpreta l’ex galeotto Alex, ingiustamente accusato dell’omicidio della sorella, non esclude la possibilità di questo enorme plot twist, che cambierebbe radicalmente le premesse di quanto visto finora nella prima stagione. Parlando a POPSUGAR in vista della seconda stagione in arrivo su Netflix, Cadorna ha definito questa “una delle possibilità“.

Ci sono molte voci, molti sospetti e molte idee a cui tutti i fan dello show stanno pervenendo. Tutto quello che posso dire è che si saprà presto cosa è successo. Sicuramente il pubblico avrà risposte e scopriremo cosa succede. Chascas Jose Ignacio Valenzuela (autore e creatore della serie, nda) è un così grande scrittore e ha grandi idee e ha molte cose in arrivo per questa stagione, che sarà folle e piena di sorprese.

Cardona ha definito il secondo capitolo di Che Fine Ha Fatto Sara? “esplosivo, unico e sorprendente“, sostenendo che la seconda stagione sia migliore e “più grande” della prima, perché ancor più ricca di azione, suspense e “sorprese per il pubblico“.

A volte è difficile fare una seconda stagione che risulti migliore della prima, ma penso che in questo caso, il sequel di Che Fine Ha Fatto Sara? sia migliore. La prima è piaciuta alla gente, ma penso che ameranno la seconda stagione.

Inoltre l’attore ha annunciato una “svolta molto bella e inaspettata” nella trama di Che Fine Ha Fatto Sara? 2, legata al fatto che “arriverà un personaggio molto importante“, la cui identità ovviamente si è ben guardato dal rivelare. La serie originale Netflix di produzione messicana (qui la nostra recensione) torna con la seconda stagione il 19 maggio.