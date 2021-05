La patch di sicurezza di maggio 2021 è arrivata anche sul Samsung Galaxy Z Fold 2, con un peso di 493,15MB ed una carrellata di ottimizzazioni per migliorare l’esperienza utente. Il pacchetto risponde alla sigla F916BXXU1DUDA, tra le cui novità vi è il miglioramento delle performance del comparto fotografico e quello della funzione di condivisione dei file Quick Share. Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda la versione dell’interfaccia dal momento che il Samsung Galaxy Z Fold 2 è già equipaggiato con la One UI 3.1, l’ultima iterazione dell’UI.

Probabile che l’aggiornamento con le patch di sicurezza di maggio 2021 abbiano anche migliorato la stabilità e le prestazioni del sistema operativo, oltre ad aver eliminato i bug noti. I possessori italiani del Samsung Galaxy Z Fold 2 possono già procedere ad aggiornare il proprio dispositivo, essendo il pacchetto F916BXXU1DUDA già disponibile nel nostro Paese, seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘.

Le dimensioni dell’upgrade non sono così esigue, e quindi vi consigliamo di scaricarlo sotto rete Wi-Fi per evitare un inutile spreco di dati (parliamo di quasi mezzo GB). Sarebbe un bene anche procedere al backup dei dati personali, seppur l’installazione dell’aggiornamento non comporterà la loro eliminazione automatica (come qualcuno potrebbe, al contrario, pensare). In ultimo, controlate la percentuale di carica residua della batteria prima di procedere all’installazione: dovete assolutamente scongiutare la possibilità che il Samsung Galaxy Z Fold 2 possa spegnersi durante il procedimento (cosa che potrebbe compromettere la stabilità del sistema operativo). Nel caso in cui la percetuale della batteria fosse al di sotto del 50%, aspettate ad eseguire l’upgrade, o comunque collegate il telefono ad una presa elettrica. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.