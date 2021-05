Giornata importante per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 11 ad un prezzo piuttosto conveniente, infatti su Amazon persiste uno sconto di tutto rispetto per il modello nero da 128GB. Se ancora siete titubanti sull’acquisto o meno di tale device, sicuramente l’offerta odierna proposta da Amazon potrà farvi capitolare. L’iPhone 11 è ancora un top di gamma di grande appeal che risulta avere un ottimo mercato e visto l’approdo sul mercato dell’iPhone 12 c’è la possibilità di averlo tra le mani ad un prezzo molto più conveniente rispetto al passato.

Il prezzo dell’iPhone 11 da 128 GB oggi 11 maggio

Insomma, nuovamente al top il prezzo del device, dopo il report di alcuni giorni fa. Amazon offre questo iPhone 11 da 128GB di memoria interna al prezzo di 679 euro, con uno sconto del 12% rispetto al costo precedente, il che significa che risulta esserci un risparmio di 90 euro. Offerta molto allettante che tra l’altro prevede anche la consegna gratuita grazie al servizio Prime.

Per i tempi di spedizione bisognerà invece attendere giusto qualche giorno in più, ma proprio perché stanno aumentando notevolmente le richieste per l’acquisto di questo iPhone 11 da 128GB di memoria interna e di colore nero. Chi non è abbonato a Prime può sempre affidarsi alla prova gratuita di trenta giorni e poter usufruire allo stesso modo dei vantaggi palesati.

Questo iPhone 11, per chi volesse conoscere le specifiche tecniche di rilievo, si presenta con un display LCD Liquid Retina HD da 6,1 pollici, risulta essere resistente all’acqua ed alla polvere, con la possibilità di immergersi fino a due metri di profondità per un tempo massimo di 30 minuti.

Da non trascurare il comparto fotografico di questo iPhone 11 vista la presenza di una doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine spazio al processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Amazon però vende questo iPhone 11 senza alimentatore e EarPods.