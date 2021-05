Meglio perdere le speranze di vedere concretizzarsi l’uscita MIUI 13, neppure su pochi smartphone Xiaomi per il prossimo 25 giugno. Nei giorni scorsi erano trapelate notizie positive riguardo l’imminente aggiornamento dell’interfaccia utente. Queste ultime sarebbero state invece smentite, in pratica, da fonti ufficiali. Sarebbe ancora presto per la nuova esperienza software, nonostante le attese di tanti utenti.

Chiariamo meglio la situazione: solo un paio di giorni fa alcuni siti stranieri anche autorevoli avevano condiviso la notizia dell’uscita MIUI 13 per il prossimo 25 giugno. L’annuncio era sembrato tanto più credibile perché si accompagnava ad una lista di dispositivi primi beneficiari dell’aggiornamento. Questi erano ad esempio quelli della serie Mi 9, della serie Mi 10, Mi MIX Fold e non solo. Ebbene, ogni dettaglio in proposito non sarebbe vero, come confermato dallo stesso produttore.

Sarebbe stato il dipartimento delle pubbliche relazioni proprio del gruppo Xiaomi a spegnere ogni entusiasmo, negando del tutto un prossimo appuntamento di inizio estate con l’aggiornamento dell’interfaccia MIUI 13. Non solo il momento fatidico è rinviato a data da destinarsi ma, non essendoci indicazioni di sorta in merito, potrebbe darsi anche che l’update slitti e non poco nei prossimi mesi.

Probabilmente i tempi non sono maturi per l’uscita MIUI 13 per l’estremo impegno che in questo momento è profuso per la release software precedente ossia la MIUI 12.5. Il supporto dello specifico update è stato messo ora a disposizione degli Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Ultra) manche degli Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 SE e così via. A seguire, diversi modelli della serie Redmi dovrebbero beneficiare della stessa soluzioni per esemplari via via meno recenti. Gli sviluppatori saranno di certo fin troppo impegnati su questo fronte per garantire il dovuto spazio anche alla MIUI 12 che arriverà di certo, ma magari non molto presto. Gli utenti Xiaomi dovranno avere un po’ di pazienza.