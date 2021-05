Roma, 2 giugno 1981: è notte fonda e Rino Gaetano sta guidando l’auto in direzione Montesacro. La sua Volvo 343 percorre la Nomentana e, nei pressi dell’incrocio con via Carlo Fea, sbanda e invade la corsia opposta. Sono le 3.30 circa; pochi istanti più tardi, un camion carico di frutta che si sta dirigendo verso i Mercati Generali di Roma si schianta contro la macchina di Rino. Antonio Torres, un giovane della provincia di Roma, è alla guida del camion Fiat 650D: suona il clacson ma non riesce a evitare l’impatto con la Volvo.

Alle sei del mattino del 2 giugno 1981 Rino Gaetano muore e ha solo trent’anni.

A quarant’anni dalla scomparsa di Salvatore Antonio Gaetano, questo il vero nome del cantautore nato a Crotone, la vivacissima etichetta indipendente Isola Tobia Label – www.isolatobialabel.com – pubblica l’album “Ad esempio a noi piace Rino”, firmato dal collettivo di musicisti Isola Tobia Label Atypical Club: a questo progetto hanno collaborato quasi tutti gli artisti della label, sotto la supervisione del musicista Carlo Mercadante, con il coordinamento di Martina Angeletti e la consulenza della press-agent Maria Ilenia Crifò Ceraolo.

Fino a martedì 11 maggio 2021 sarà possibile preordinare uno dei 100 CD numerati di “Ad esempio a noi piace Rino”, all’interno dei quali è possibile trovare undici plettri con il logo di Isola Tobia Label. Dieci di questi CD daranno la possibilità di ricevere, successivamente, dischi degli artisti della scuderia della label mentre uno permetterà di vincere e ricevere a casa il disegno originale utilizzato per la copertina dell’album e realizzato da Ernesto Bassignano.

Miriam Foresti, Liana Marino, Saverio D’Andrea, Mizio Vilardi, Gerardo Tango, hUMANOALIENO, gli Skaperol, i Vorianova, i CubeLoose, Jacopo Perosino, Porfirio Rubirosa, lo stesso Carlo Mercadante e – soprattutto – Ernesto Bassignano, uno degli eroi di quel Folkstudio che fu fucina della scena cantautorale romana e che vide nascere le carriere di Antonello Venditti, Mimmo Locasciulli, Francesco De Gregori, Giorgio Lo Cascio e, appunto, Rino Gaetano.

Il disco si presenta come un affettuoso tributo per celebrare il cantautore crotonese in occasione del quarantennale della sua scomparsa: Mio fratello è figlio unico, I tuoi occhi sono pieni di sale, Cogli la mia rosa d’amore, Sfiorivano le viole sono solo alcune delle canzoni selezionate per questo elegante progetto di Isola Tobia Label.