Sembrano confermati in queste ore alcuni residui problemi Alice Mail. Una situazione simile a quella che abbiamo avuto modo di raccontarvi nella giornata di ieri, con un primo report sul disservizio riscontrato da parte di coloro che tendono ancora oggi ad utilizzare questo servizio. Difficile dire se si tratti di una coda rispetto a quanto riscontrato ad inizio settimana, o più semplicemente di un malfunzionamento correlato. Di sicuro, la situazione dovrà essere monitorata con grande attenzione nelle prossime ore.

Ancora problemi Alice Mail oggi 11 maggio

Dunque, qualora doveste registrare problemi Alice Mail anche oggi 11 maggio, vi posso assicurare che non siete gli unici. Io stesso ho un account che uso di tanto in tanto. Oggi, come ieri, una volta inserite le credenziali per effettuare il login alla webmail mi resta un pagina bianca. Anche svuotando la cache del PC. Visto che il numero di segnalazioni non è così elevato, è probabile che la situazione possa essere ripristinata a stretto giro, garantendo a tutti il corretto funzionamento della piattaforma.

Ho provato a controllare i vari canali social ufficiali di TIM e, almeno per ora, non ci sono comunicazioni ufficiali in grado di chiarire la situazione a tutti coloro che hanno registrato problemi Alice Mail. L’auspicio è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, anche nel caso in cui il disservizio dovesse essere effettivamente percepito da un numero circoscritto di utenti. L’anomalia, in ogni caso, dovrebbe venire a galla subito dopo la fase di login, come spesso e volentieri avviene in questi casi.

A voi come stanno andando le cose? Avete registrato anomalie e problemi Alice Mail oggi 11 maggio? Riportate qui di seguito la vostra esperienza sul campo, in modo da capire quanto sia eventualmente diffuso il disservizio di cui vi sto parlando questa mattina