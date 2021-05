Prodigal Son 3 non ci sarà. Dopo due stagioni (la seconda è ancora in onda in USA e in contemporanea in Italia), la Fox ha decretato il destino del “figliol prodigo” Malcolm Bright e di suo padre serial killer.

Gli ascolti erano in discesa rispetto il primo ciclo di episodi, che aveva ottenuto anche un rinnovo anticipato visto il gran successo. Non è bastato introdurre un’attrice del calibro di Catherine Zeta-Jones per sperare in Prodigal Son 3. I fan intanto si sono già mobilitati sui social, non accettando la cancellazione della loro serie e chiedendo a Netflix di salvarla.

Ricordando il caso di Lucifer, non rinnovato da Fox dopo tre stagioni e salvato proprio dalla piattaforma di streaming, il pubblico spera di poter far “confusione” sui social per attirare l’attenzione del colosso. Prodigal Son potrebbe diventare il nuovo Lucifer di Netflix?

Sul sito di Change.org è stata lanciata una campagna per salvare la serie, in cui si legge: “Prodigal Son ha un fanbase estremamente appassionato che ha seguito entrambe le stagioni. Sebbene i rating non siano stati eccezionali, noi spettatori abbiamo bisogno che lo spettacolo continui a mostrarci che la tv può essere di nuovo divertente e puro divertimento.”

Nel testo della petizione si fa riferimento anche al caso di Lucifer, “un altro preferito dai fan”, salvato dal baratro della cancellazione grazie a Netflix. Motivo per cui anche gli spettatori di Prodigal Son sperano che il miracolo possa ripetersi. “Imploriamo il presidente Rupert Murdoch e il presidente esecutivo Lachlan Murdoch, Michael Thorn, di dare a Prodigal Son un’altra stagione e un motivo in più per restare sintonizzati. In un periodo in cui programmi e reality show stanno dominando la televisione, Prodigal Son ha i suoi fan che ogni settimana aspettano di vedere, episodio dopo episodio, cosa accade.”

La petizione si pone l’obiettivo di raggiungere le 5000 firme. Basteranno a convincere Netflix o qualche piattaforma a rinnovare Prodigal Son 3?