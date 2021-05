In seguito al grande successo riscontrato lo scorso anno, OPPO Watch torna disponibile in Italia nella versione con cinturino da 46mm, nella colorazione Black ed al prezzo di 299,90 euro. Lo smartwatch si può acquistare presso i migliori negozi di elettronica e su Amazon con un’interessante novità: l’azienda cinese con sede a Dongguan ha proposto un’imperdibile campagna promozionale, che consente, fino al prossimo 30 maggio, a tutti coloro che acquisteranno OPPO Watch di ricevere in omaggio gli auricolari true wireless OPPO Enco W11, dal valore commerciale di 39,90 euro.

Stando a quanto dichiarato da Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, l’ecosistema OPPO si arricchisce giorno dopo giorno per assicurare ai suoi sempre più numerosi utenti il meglio della tecnologia e dell’innovazione. OPPO Watch rappresenta sicuramente uno degli indossabili più amati, la proposta ideale per coloro che sono alla ricerca di un compagno affidabile e per tutti gli appassionati di sport. Inoltre, con il suo design raffinato e versatile, OPPO Watch rispecchia nel migliore dei modi l’attenzione e la cura del dettaglio che da sempre caratterizzano questo brand.

OPPO Smartwatch da 46 mm, Schermo AMOLED 1.91" , GPS, NFC, Bluetooth... OPPO Watch in versione 46mm ha uno schermo da 1.91” AMOLED con...

Gestisci al meglio il tuo tempo e fai il pieno di funzioni smart con...

OPPO è sicuramente uno dei marchi che è riuscito a perseguire rilevanti traguardi nel corso del primo quadrimestre del 2021, posizionandosi al quarto posto della classifica UE come maggior produttore di smartphone durante il primo trimestre del 2021. Questi risultati lodevoli sono associati principalmente al lancio del telefono OPPO Find X3, ma nell’assieme il merito va a tutti i dispositivi dell’azienda cinese, riconosciuti per offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo ai loro clienti, non solo per quanto riguarda gli smartphone, ma anche i wearable. Insomma, per tutti gli appassionati OPPO e dei device indossabili, non potete farvi scappare la grande promozione relativa ad OPPO Watch, offerto a 299,90 euro e con in regalo gli auricolari true wireless OPPO Enco W11, dotati di una trasmissione Bluetooth binaurale simultanea e di bassi potenziati.