Questa sera alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’attesissimo match Napoli-Udinese, sfida che aprirà il turno infrasettimanale valido per la 36esima e terz’ultima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico Gennaro Gattuso finalmente può gioire, almeno in parte considerato Koulibaly ancora out, in quanto ritorna tra i pali David Ospina e tra i convocati c’è anche Dries Mertens. Il folletto belga, durante lo scorso match contro lo Spezia (terminato 1-4 per gli azzurri), è subentrato nel secondo tempo, ma ha giocato solo 7 minuti per poi essere sostituito da Elmas a causa di una distorsione alla caviglia destra (fortunatamente non quella che l’ha tenuto fuori gioco per svariate settimane).

Già al termine della partita di La Spezia, il Napoli aveva parlato di un “trauma distorsivo alla caviglia destra”. Mertens in questi giorni si è sottoposto alle dovute terapie riabilitative. L’attaccante 34enne è riuscito a recuperare in fretta dall’infortunio e mister ‘Ringhio’ ha deciso di convocarlo: ovviamente andrà in panchina e spetterà solo all’allenatore decidere se, come e per quanto tempo impiegarlo. C’è anche da considerare che ‘Ciro’ vuole a tutti i costi giocare l’Europeo, ormai prossimo al via, e dunque non bisognerà forzarlo. Inoltre, dopo il match contro l’Udinese, la compagine del presidente De Laurentiis dovrà affrontare in trasferta l’ostica Fiorentina, e sarà importante la gestione di ogni giocatore, special modo quella del numero 14.

Questa a seguire è la probabile formazione che scenderà in campo questa sera: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. A disposizione di Gattuso: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Demme, Elmas, Politano, Petagna, Mertens, Costanzo, D’Agostino, Labriola. Tra gli indisponibili Ghoulam, Lobotka, Koulibaly e Maksimovic. Il match verrà diretto dall’arbitro Calvarese di Teramo, assistito da Vecchi e Perrotti, (il quarto uomo sarà Pezzuto, mentre al VAR ci sarà Nasca).