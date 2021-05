Sono state annunciate le prime date del tour di Piero Pelù in programma in estate.

L’artista comunica la volontà di tornare presto sul palco, nello specifico a partire dall’inizio del mese di luglio quando terrà un live in Piazza Castello a Marostica (Vicenza) per il Marostica Summer Festival (9 luglio). L’evento è quello di recupero del concerto atteso inizialmente per il 10 luglio 2020.

Il tour estivo di Piero Pelù proseguirà con un concerto a Brescia il 14 luglio ed uno a Milano il 15 luglio (Carroponte di Sesto San Giovanni).



Il 18 luglio l’artista sarà a Molfetta e il 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.



Ad agosto i concerti del tour di Piero Pelù al momento in programma sono quelli del 7 agosto a Fossano (CN) e del 13 agosto all’Arena di Villa Dante, Messina.

Il 2 settembre è atteso l’ultimo degli show al momento comunicati che si terrò al Teatro Romano di Verona. Per far fronte alla richiesta dei biglietti, Piero Pelù terrà un doppio spettacolo: il primo con inizio alle ore 18.30 e il secondo con inizio alle ore 21.30. La data recupera quella del 2 settembre 2020, posticipata a causa del covid-19.

Con Piero sul palco i Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandarbardò) – chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli – batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri – basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

Le date del tour di Piero Pelù:

9 luglio – Piazza Castello – MAROSTICA (VI) per il Marostica Summer Festival (recupero del 10 luglio 2020)

14 luglio – Campo Marte – BRESCIA in occasione del Brescia Summer Music (recupero del 14 luglio 2020)

15 luglio – Carroponte – SESTO SAN GIOVANNI (MI) – NUOVA DATA

18 luglio – Banchina S. Domenico – MOLFETTA (BA) per l’Over Sound Music Festival (recupero del 19 luglio 2020)

19 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – ROMA – NUOVA DATA

7 agosto – Piazza Castello – FOSSANO (CN) per l’Anima Festival (recupero del 9 luglio 2020)

13 agosto – Arena di Villa Dante – MESSINA – NUOVA DATA

2 settembre – Teatro Romano – VERONA (doppio spettacolo alle ore 18.30 e alle ore 21.30) – recupero del 3 settembre 2020