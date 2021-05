Il Volo all’Arena di Verona sabato 5 giugno: il trio aprirà la stagione dell’Arena di Verona con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone che verrà trasmesso in diretta in prima serata su RAI 1 e vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone.

IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE è il titolo dell’evento speciale nel corso del quale Il Volo ripercorrerà le musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota. Non mancheranno in scaletta i successi de Il Volo.

Da sempre Il Volo è legato al Maestro Morricone, con il quale ha condiviso il palco nel 2011 in Piazza del Popolo a Roma, esibendosi con il brano E più ti penso su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film C’era una volta in America e Malèna.

Il Volo presenta lo show all’Arena di Verona in una conferenza stampa con Federico Sboarina – Sindaco di Verona e Presidente della Fondazione Arena di Verona; Stefano Coletta – Direttore Rai 1; Claudio Fasulo – Vice Direttore Rai 1; Gianmarco Mazzi – A.D. e Direttore Artistico Arena di Verona S.r.l.

Prendono la parola Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble per raccontare il concerto-tributo a Morricone.

Gianluca Ginoble ringrazia tutti e accenna ad un messaggio di speranza che i tre vogliono trasmettere nel riaprire la stagione dell’Arena di Verona. “Ringraziamo i presenti, è un messaggio di speranza e siamo onorati di poter rappresentare questa rinascita. Per noi è un grande viaggio, una meravigliosa avventura. A un anno dalla morte del Maestro Morricone vogliamo ricordarlo nel migliore dei modi”, le sue parole.

Gli fa eco Piero Barone, felice di poter finalmente tornare sul palco: “Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più. Il nostro lavoro è un lavoro sognante e noi siamo inguaribili sognatori. Adesso ogni desiderio si sta concretizzando. Il 5 giugno daremo un messaggio di ottimismo, è stato un anno difficile ma c’è tanta voglia di salire su quel palco. Siamo emozionati di vedere tante persone lavorare”.

Per Ignazio boschetto il concerto all’Arena di Verona è importante anche per la location, “simbolo della nostra Italia”.

I biglietti per il concerto de Il Volo all’Arena di Verona saranno in vendita a partire da venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16.00 su www.ticketone.it. Tutti coloro in possesso dei biglietti per il tour posticipato al 2022 avranno la possibilità di acquistare i ticket per l’Arena di Verona ad un prezzo scontato dal 14 maggio 2021 alle ore 16.00 fino al 20 maggio 2021 a mezzanotte.