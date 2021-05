Ritornano i The Rasmus in Italia dopo il 2019. La band di Lauri Ylönen ha appena annunciato le date del tour europeo. Tra queste, il ciclo di concerti farà tappa al Fabrique di Milano. Anche nella scorsa occasione i The Rasmus si erano fermati nella città meneghina per il Dead Letters Anniversary Tour.

Con l’annuncio dell’arrivo dei The Rasmus in Italia trova ulteriore conferma la graduale riapertura dei concerti dopo lo stop globale causato dalla pandemia del Covid-19.

Il nuovo singolo Bones

La band di In The Shadows ha pubblicato l’ultimo disco Dark Matters nel 2017. Nell’annunciare il tour europeo ha riferito che venerdì 14 maggio sarà pubblicato il nuovo singolo Bones, anche se non esistono ancora notizie su un possibile nuovo album della formazione finlandese.

L’anteprima di Bones si presenta come un brano gothic rock nel tipico stile di Lauri e soci, che dopo gli esordi funk rock degli anni ’90 si sono avvicinati maggiormente alla corrente love metal finlandese di cui gli HIM di Ville Valo sono sempre stati i più autorevoli portavoce. Il loro successo mondiale è dovuto a singoli come In The Shadows, No Fear, In My Life, First Day Of My Life e Guilty.

I The Rasmus in Italia: i prezzi per Milano

L’unica data dei The Rasmus in Italia si terrà il 21 ottobre 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 14 maggio, giorno in cui la band finlandese pubblicherà il nuovo singolo Bones.

Il prezzo per il concerto dei The Rasmus in Italia è di 35 euro + diritti di prevendita. L’acquisto sarà presto disponibile sui circuiti TicketOne e Vivaticket.

La band ha annunciato che durante l’evento saranno presenti ospiti ufficiali di cui ancora non è possibile avere informazioni. La tappa del tour dei The Rasmus in Italia, secondo i fan, potrebbe coincidere con la presentazione di un nuovo album.