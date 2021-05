In un futuro neanche troppo distante, sarà possibile vedere Harmony OS a bordo degli smartphone Xiaomi come su quelli Huawei? In pratica, al posto della soluzione Android di Google, ci potrebbe essere quella del produttore connazionale? Un video apparso su YouTube mostrerebbe proprio questa possibilità ma, sulla questione, vanno riportate le opportune riflessioni.

Il filmato che mostra proprio Harmony OS a bordo di uno smartphone Xiaomi, per la precisione un modello Redmi, è quello presente alla fine di questo articolo. In particolar modo, la clip si concentra sulla schermata di accensione del dispositivo che mostra il logo del brand e subito sotto (su sfondo nero) la dicitura “Powered by Harmony OS” e dunque non più “Powered by Android”. Guardando i pochi secondi di video, la scritta continua a permanere anche quando sul display compare il riferimento all’interfaccia proprietaria MIUI. Peccato che poi il contributo non vada oltre, anche alla home del telefono e dunque alle varie schermate di app, al centro di controllo e alle altre funzioni.

Dal filmato non possiamo dare per certo che Harmony OS sia in fase di test su smartphone Xiaomi in via ufficiale. Potrebbe anche darsi, piuttosto, che qualche sviluppatore stia testando il sistema operativo su un modello Redmi in maniera autonoma, considerando la natura open source della soluzione software. Va anche detto che un probabile accordo tra Huawei e Xiaomi non sarebbe così anomalo, nel tentativo anche per il secondo brand di staccarsi del tutto dall’egemonia di Google e del suo Android. Il tutto per mettersi al riparo da eventuali ban sempre in vista per le società cinesi da parte degli Stati Uniti e più in generale dal mondo occidentale.

Harmony OS dovrebbe essere lanciato definitivamente nel mese di giugno dopo una lunga fase di test cinese per soli sviluppatori. In occasione della sua presentazione globale potrebbero anche essere rivelate determinate partnership, magari proprio con Xiaomi.