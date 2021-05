FRANCESCO RIOTTA

MADDALENA

DANIELE AZZENA

Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Successivamente, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 6 di ASCOLTAMI! Questo il link diretto per accedervi

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

FRANCESCO RIOTTA

L’ho conosciuto quando presentai il Capodanno di Palermo 2 anni fa. Riuscii a portare sul palco artisti siciliani non famosi, tra cui lui e Chris Obehi. Li invitai anche ad esibirsi al Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Francesco mi ha mandato tre video, ognuno diverso dagli altri. Così l’ho chiamato e li ho mostrati tutti: “Harry Up” con Chris Obehi, “The best of creation” e “La macchina della paura”

MADDALENA

Appena mi sono imbattuto nel suo video “Anxiety Is A Modern Cliché” l’ho immediatamente mandato a Grazia Di Michele che mi ha detto quanto fosse brava questa ragazza che cantava con una voce così profonda. Anche quanto mi ha raccontato durante l’intervista è stato interessante, ma non avevo dubbi.

DANIELE AZZENA

Il suo video mi ha colpito perché arriva fra campi e colline in moto, si toglie tutto ed entra nella natura per salire sul monte. Il suo volto è pulito e la gentilezza che ha innata è preziosa oggi. Il suo brano “Al di là del cuore” ha un significato particolare ed è bello come me l’ha raccontato.

Ed ecco i profili che mi hanno mandato questi artisti:

FRANCESCO RIOTTA

Francesco Paolo Riotta (Palermo, 4 Febbraio,1984), è un cantautore e chitarrista siciliano e la sua musica attraversa chilometri di musica meticcia. Il suo primo album solista “Progetto locale” (2020) rappresenta un ponte tra l’Africa e l’Europa. Nasce in una famiglia agnostica, frutto dell’incontro tra il proletariato e la piccola borghesia palermitana e nel suo sangue si intrecciano storie di migranti, operai, artigiani e artisti. Cresce in un ambiente artistico stimolante e attento alle questioni sociali, circondato dalle belle arti, la musica e la creatività. Inizia a suonare la chitarra nel 1997 all’età di 13 anni grazie a suo padre e trovando il supporto di tutta la famiglia inizia a muovere i primi passi in diversi eventi musicali della sua città. Durante l’adolescenza la passione per la musica e il profondo interesse per l’Africa lo invogliano a frequentare il quartiere interculturale Ballarò e la Piazza Santa Chiara del centro storico di Palermo, dove scopre l’interessante commistione tra la tradizione e l’interculturalità. In questo contesto assorbe diverse influenze musicali, come il reggae, la musica africana, lo ska e la musica siciliana.

Nel 2004, all’età di 19 anni, vince il contest musicale “Musica contro la mafia” che gli permette di aprire il concerto di Caparezza per la commemorazione della strage di Capaci. Nel 2007 forma la “Famiglia del sud” con la sorella Sista Tita con cui pubblica l’EP (Sisé Kolombalì & Sista Tita, 2009) e l’album (Meglio tardi che mai, 2016). Suonano diverse volte all’estero e oggi rappresentano un cult siciliano.

Dal 2009, Parallelamente al progetto Famiglia del sud, Francesco inizia un percorso solista che lo apre alle città europee. Trascorre lunghi periodi all’estero per motivi di studio e di lavoro e conosce le realtà musicali dei luoghi in cui si trasferisce, in questo modo suona in Francia, Grecia, Italia, Spagna, Turchia e collabora con numerosi artisti dei luoghi in cui vive. Nel 2018, insieme al suo amico Chris Obehi, viene selezionato da Red Ronnie per aprire il concerto di Goran Bregovic per il Capodanno della città di Palermo e nello stesso anno due canzoni composte con la sorella Sista Tita (Famiglia del sud) vengono inserite in due produzioni cinematografiche: “Va tutto bene” in La fuitina sbagliata del duo comico I soldi spicci e “Ballarò” in Effatà Road di Martino Lo Cascio.

Il 2020 è l’anno dell’uscita del suo primo album solista dal titolo Progetto Locale che coinvolge 22 musicisti, 11 studi di registrazione, 11 nazioni, 11 città, 10 lingue differenti e chilometri di musica meticcia.

Nel 2021 esce il suo primo singolo dell’anno, intitolato Hurry up!. Il singolo è stato scritto con il suo amico Chris Obehi e prodotto da Jah Sazzah, storico batterista di Roy Paci & Aretuska. Attualmente Francesco sta lavorando ad altri singoli che vedranno la luce a partire dall’estate.

MADDALENA

“Anxiety Is A Modern Cliché”, è il primo singolo di MADDALENA, uscito lo scorso 5 febbraio su Spotify, Apple Music e tutte le piattaforme digitali distribuito da Universal Music Italia .

Maddalena Morielli, in arte Maddalena, è una giovane artista romana, classe ’98. Sin da bambina sviluppa una grande passione per la musica tanto da frequentare parallelamente ai suoi studi il Saint Louis College of Music di Roma. Nell’estate del 2016 frequenta il programma estivo di musica e movimento al Berklee College of Music di Boston. Dopo essersi diplomata al liceo Virgilio di Roma, nel 2018 partecipa al corso intensivo per autori del CET ( Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol ). È da questo momento che Maddalena decide di volersi seriamente dedicare alla scrittura e alla composizione creativa, parallelamente al corso di laurea triennale in Filosofia in cui, tra le altre cose, approfondisce il suo grande amore per il cinema. Maddalena compone i brani e scrive in doppia lingua: italiano ed inglese.

Recentemente è stata selezionata da Officina Pasolini, laboratorio di Alta Formazione Artistica, diretto da Tosca. Ha ultimato i suoi primi brani con la produzione di Andrea Rigonat e il mastering di Giovanni Versari. Tra questi: “Anxiety is a modern cliché” uscito il 5 febbraio con distribuzione Universal Music. Maddalena inizia il suo percorso musicale con “Anxiety Is A Modern Cliché”. Il brano racconta immagini della vita dell’artista e della sua generazione spesso impegnata -tanto più nel periodo della pandemia globale- in una lotta quotidiana contro l’ansia. Maddalena riesce a raccontare ironicamente attraverso la musica i suoi stati emotivi. Alle strofe in italiano si alterna un ritornello in lingua inglese per un pezzo ironico e profondo che resta immediatamente impresso nella mente dell’ascoltatore.

“L’ansia, che disegna così bene il nostro tempo, è tra le più umane delle fragilità. L’ansia soffoca, disorienta, paralizza e non fa dormire. Per colpa sua soffro d’insonnia da quando sono nata. Il rimedio? Parti dall’ansia che ti sta disturbando e pensane una più grande. Così facendo sono arrivata ad occuparmi dell’ansia più grande in assoluto; quella innominabile. Cos’è successo? Mi sono trovata a sorridere, a relativizzare e a disincarnare le piccole ma martellanti angosce quotidiane che mi tolgono il sonno. L’ho visualizzata l’ansia e mi ha fatto sorridere perché ho capito che è la proiezione della mia regia, della nostra regia, di una qualche regia. Ancora adesso però mi dimentico spesso che non esiste e ne rimango fregata. Va bene così.. fa parte del gioco e quindi giochiamo: la esaspero, la vedo, la supero e vinco. “

DANIELE AZZENA

Daniele Azzena, classe 1996, eredita la passione per la musica dai nonni musicisti. Fin da giovanissimo inizia a cantare e a suonare la chitarra da autodidatta, e nel 2012 prende le prime lezioni presso la scuola di Ron “Una Città Per Cantare” di Vigevano. Lo stesso anno forma una band e inizia a fare esperienza sul palco. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico, si iscrive al corso di Canto al Cpm Music Institute di Milano, dove impara a suonare anche il pianoforte e studia la musica sotto tutti i suoi vari aspetti frequentando il corso di laurea triennale in Popular Music.

Nel frattempo, inizia a suonare in piccoli locali, circoli, eventi della provincia e del milanese come solista, e calca i primi palchi davanti ad un pubblico più grande con l’apertura di due concerti di Ron.

Il 15 Settembre 2017 esce il primo singolo Grovigli, brano scritto dal cantautore Nicola Lombardo con la collaborazione di Daniele. Riceve subito ottime risposte dal pubblico ed è recensito, tra le varie testate, da All Music Italia. Ad inizio 2018 Daniele si esibisce durante la settimana del Festival di Sanremo al “Sanremo Lounge” e a “Casa Siae” presentando un suo inedito.

Nei mesi successivi canta ad alcuni eventi musicali di rilievo, come la Music Marathon di Milano con RDS; “Cinquant’anni Dal Sessantotto. Un’avventura”, evento organizzato da Mogol presso la cavallerizza di Vigevano. Suona sui palchi di Emergenza Festival quali: legend club, tunnel Club, Vinile Club ed Alcatraz. E’ stato ospite alla trasmissione “Musica é Passione” di Telepavia. Ad Ottobre 2018 entra nei 70 finalisti di Area Sanremo. Nel 2019 vince il premio come terzo classificato al concorso “Duets” presso Boario Terme in diretta televisiva su Tele Boario. La sua esperienza live si arricchisce anche grazie alle molte esibizioni in club e locali, dove Daniele si mette in gioco con i suoi brani inediti, accompagnato dai suoi musicisti. A settembre 2019 riceve una discreta popolarità grazie alla sua audizione ad X-Factor. Archiviata l’avventura del talent, Daniele incanala tutte le sue energie nelle proprie canzoni e il 27 settembre pubblica per l’etichetta Twenty Records il singolo Per un secondo. A dicembre dello stesso anno Daniele è ospite di MilanoPaviaTv, dove presenta il brano uscito in autunno.

Per i primi mesi del 2020 si dedica alla scrittura di nuovi pezzi e alla produzione del nuovo singolo Battiti, che esce il 5 giugno, seguito dal video ufficiale. Il 29 Gennaio 2021 esce il nuovo singolo “Al di là del cuore”, prodotto con Fabrizio Chiapello al Transeuropa Studio ed Il video ufficiale scritto dal regista Max Nardari. A marzo 2021 Daniele consegue il diploma accademico di primo livello AFAM in Popular Music in canto Pop Rock, presso l’istituto musicale CPM. Ora Daniele sta lavorando alla produzione del primo album.

