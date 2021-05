È morto il padre di Adele. La notizia è stata riportata dai tabloid inglesi. Il Sun scrive che Mark Evans, questo il suo nome, aveva 57 anni e da almeno 8 combatteva contro un tumore all’intestino.

Nessuna parola, per il momento, dalla star di Skyfall. Chi ha memoria, infatti, ricorda che tra i due non corresse buon sangue. Secondo le fonti Mark abbandonò la famiglia quando l’artista aveva appena 3 anni, lasciando la moglie Penny per fare ritorno al suo Galles. Da quel momento Adele ha sempre raccontato di avere difficoltà nei rapporti umani, specialmente in coppia, per un grande complesso dell’abbandono che ancora oggi si porta dietro.

Mark Evans lavorava come autista e in una recente intervista aveva confessato di essere stato “un pessimo padre“ per via dei suoi problemi con l’alcolismo. Il padre di Adele arrivava a consumare due litri di vodka al giorno per tre anni, una dipendenza alla quale si diceva sopravvissuto per miracolo.

Uscito dal tunnel dell’alcolismo aveva tentato di riallacciare i rapporti con la figlia inviandole lettere ogni giorno per stare vicino al nipote Angelo, nato dalla relazione tra Adele e Simon Konecki, ma la cantante britannica non ha mai assecondato quei tentativi.

“Non lo odio, è mio padre”, diceva Adele durante le prime interviste. Oggi la famiglia si dichiara turbata dalla morte di Mark Evans, ma conferma che i rapporti con la figlia siano rimasti “aspri fino alla fine“. Un conflitto, quello tra padre e figlia, che si è inasprito in proporzione al successo dell’artista che più volte si è ritrovata a smentire un riavvicinamento per via di alcuni titoli che negli anni sono stati pubblicati dalla stampa internazionale.

Adele non ha mai menzionato suo padre nemmeno nelle occasioni pubbliche. La tragedia è arrivata nelle ultime ore: ora che è morto il padre di Adele il pubblico si aspetta una dichiarazione da parte dell’artista, ma sui canali social ufficiali ancora tutto tace.