Sono abbastanza diffusi i problemi Aruba di oggi 11 maggio, considerando il fatto che servizi come mail, PEC e SPID al momento pare siano oggetto di pesanti disservizi. Una situazione che ricorda molto quella che vi abbiamo raccontato alcune settimane fa sulle nostre pagine e che, si spera, possa essere gestita nel giro di pochi minuti. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, in riferimento alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere poco dopo mezzogiorno.

Cosa sappiamo sui problemi Aruba con mail, PEC e SPID

Sostanzialmente, i problemi Aruba riscontrati dagli utenti questo martedì non riguardano i server. O meglio, non coinvolgono coloro che hanno un sito ospitato su questa piattaforma. Le segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere negli ultimi dieci minuti, infatti, puntano il dito su mail, PEC e SPID. Probabile che si possano riscontrare disservizi anche con la fatturazione elettronica, ma questo elemento specifico è in fase di approfondimento ora come ora. Ecco perché occorre tenere gli occhi parti.

Come sempre avviene in questi casi, potete monitorare l’andamento dei problemi Aruba direttamente nella pagina dedicata di Down Detector. Nel frattempo, commentate pure l’articolo di oggi, in modo da capire se il disservizio stia andando al di là di mail, PEC e SPID. Come accennato, ci sono segnalazioni sporadiche anche da parte di coloro che stanno riscontrando anomalie con la fatturazione elettronica. Dunque, fare il punto coi vostri feedback diventa fondamentale in queste ore.

Fateci sapere, dunque, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali utili per far luce su problemi Aruba che, in ogni caso, al momento non mi inducono a parlarvi di down, considerando il fatto che i numeri siano tutto sommato sotto controllo per la nota azienda.