iPhone 13 differirà da iPhone 12 anche per quanto riguarda le dimensioni e lo spessore del comparto fotografico: come riportato da ‘macrumors.com‘, le lenti della fotocamera posteriore, però, potrebbero sporgere meno del comparto stesso. Non aspettatevi comunque chissà quale incremento dello spessore del corpo: iPhone 13 e iPhone 13 Pro avranno uno spessore di 7.57mm, contro i 7.4mm di iPhone 12 (una differenza, se vogliamo, del tutto trascurabile).

Diverso è il discorso delle dimensioni del comparto fotografico posteriore, che resterà di forma quadrata, ma presenterà una sporgenza più rilevabile a bordo degli iPhone 13 Pro. iPhone 12 e iPhone 12 Pro hanno uno spessore del comparto fotografico di 1.5/1.7mm, contro i 2.51mm di iPhone 13 Pro. L’incremento dovrebbe essere dovuto all’intenzione di scongiurare il rischio che a sporgere siano le ottiche (cosa che avviene su iPhone 11 e iPhone 12). Oltretutto, i sensori grandangolari e ultra-grandangolari dei modelli più avanzati dovrebbero entrambi essere dotati di stabilizzatore ottico di immagine. In crescita anche l’altezza e la larghezza del comparto fotografico, che occuperà una maggiore superficie sulla cover posteriore (un aspetto che si avrà modo di notare di più a bordo di iPhone 13 Pro e Pro Max, contraddistinti da dimensioni di 36 x 37mm, contro i 29 x 29mm di iPhone 13 ed i 28 x 30mm di iPhone 12 e iPhone 12 Pro).

I dettagli di cui sopra emergono da schemi progettuali impiegati da produttori terzi per la realizzazione degli accessori riservati ai prodotti che non sono ancora stati immessi sul mercato (le cose potrebbero anche cambiare, per quanto ne sappiamo). I prossimi iPhone 13 non dovrebbero differire, in termini di design, rispetto ai precedenti iPhone 12, ad eccezione del comparto fotografico (configurazione e dimensioni), come vi abbiamo appena riferito. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.